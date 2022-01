Željko Vrbos: Nije točna informacija da nema meda, iako je i prošla godina bila teška, zalihe postoje

- PROMO -

U javnosti se pojavila bojazan da pčelari više nemaju meda, a da je potražnja za njim sve veća. Te tvrdnje stvorile su pomutnju kod potrošača, ali i kod pčelara diljem Hrvatske koji imaju dovoljno meda na zalihama. Da nema razloga panici, potvrdio je i predsjednik Hrvatskog pčelarskog saveza, ujedno i jedan od pčelara u Virovitičko-podravskoj županiji Željko Vrbos.

– Mediji koji su objavili tu informaciju tražili su mišljenje i od nas iz Hrvatskog pčelarskog saveza te su dobili odgovor da situacija, unatoč tome što je teža nego što je bila prije otprilike pet godina, nije nimalo alarmantna i ne treba podizati tenzije jer za to nema nikakvih razloga – rekao je Željko Vrbos pri tom napomenuvši kakve reakcije mogu izazvati bombastični naslovi u medijima.

– I sami znamo da je uvoz nekvalitetnog meda u Hrvatsku ionako prevelik, a ovakvi natpisi još će više „dati krila“ uvoznicima. Očito je da se radi o običnom lobiranju koje se čini preko nekih medijskih kuća kojima očito nije stalo do stvarne istine. Prema mišljenju Hrvatskog pčelarskog saveza i mojemu osobnom, činjenica je da je ovo druga ili treća loša medarska godina za redom, ali isto tako je i činjenica da se med proizvodio i da postoje zalihe. To se odnosi i na Virovitičko-podravsku županiju gdje meda ima na zalihama dovoljno, a takva je situacija i u većini drugih naših županija, osim na području Međimurske županije gdje je oko 1150 košnica stradalo od trovanja i još se nije od toga oporavilo. Tamo je situacija loša, ali situacija u drugim županijama je sasvim drugačija tako da uistinu nema mjesta panici. Istina je da su cijene meda porasle, što je dobro za pčelare, no činjenica je da poskupljuje i uvozni med u trgovačkim lancima, a to uzrokuju razni negativni faktori, a između ostalog i takvi bombastični naslovi u medijima da meda nema i slično. Onda se ne moramo pitati zašto se događa da taj uvezeni med iz Kine bude višestruko precijenjen i što čini nepravdu i za domaće pčelare i za naše potrošače – naglašava Vrbos.

– Kraj je siječnja, a već u ožujku i travnju počinju cvjetati prve biljke i pčelari koji imaju sortne medove odmah pri cvatnji tih biljki kreću u vrcanje meda. Prema tome sigurno da nestašice meda neće biti, a mi ćemo tad biti u poziciji da imamo nove svježe medove u ovoj godini i ni jedan potrošač neće ostati bez domaćeg meda u Hrvatskoj – rekao nam je predsjednik Hrvatskog pčelarskog saveza Željko Vrbos.

(www.icv.hr, bs)