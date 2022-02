1. HRL SJEVER Trener Vašarević i dalje ima niz problema sa sastavljanjem momčadi

- PROMO -

Prošle subote rukometaši Viro Virovitice, s desetkovanim sastavom, gostovali su u Varaždinu gdje su igrali s Vidovcem i gdje su u konačnici poraženi rezultatom 36:30.

Problemi s igračima su se nastavili i tijekom ovog tjedna. Dio je igrača ozdravio ili se oporavio od ozljeda, ali su zato drugi “izbačeni iz stroja”.

Sutra (subota) u 17 sati, u sportskoj dvorani Tehničke škole u Virovitici, virovitički rukometaši u 15. kolu 1. hrvatske lige Sjever igraju s KTC-om. Križevčani se već niz sezona nalaze u samom vrhu lige, ali su proteklog vikenda pomalo iznenađujuće poraženi od zagrebačkog Metalca na domaćem terenu.

– Da smo u kompletnom sastavu, ozbiljno bi se mogli “potuči” za bodove s KTC-om. Ovako do posljednjeg trenutka neću znati na koje igrače ću moći računati za subotnji susret. To ne znači da nećemo pružiti otpor i da nećemo pokušati doći do pozitivnog rezultata- susret je najavio, usprkos svim problemima, s zrncem optimizma, trener Viro Virovitice Damir Vašarević.

(www.icv.hr, mš, foto: ilustracija, M. Rođak)