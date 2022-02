1. HRL U-12 REGIJA 2 Mlade ”lavice” upisale dvije pobjede: Orahovica se iz Koprivnice vratila s dva boda

Proteklog vikenda odigrani su susreti 5. kola 1. HRL za rukometašice do 12 godina starosti. Mlade igračice 1234 Virovitice na svom su terenu, u dvorani Tehničke škole, odigrale utakmice protiv Darde i Đakova, dok je Orahovica otputovala na gostovanje u Koprivnicu gdje su ju dočekale dvije ekipe Podravke.

Dvoboj protiv Darde, iako je otišao na stranu ”lavica”, bio je izuzetno neizvjestan. Povele su igračice Andrijane Miklić s 2:0 i 3:2, ali do kraja poluvremena rukometašice Darde preokreću rezultat te se na odmor odlazi rezultatom 6:4 u njihovu korist. Na otvaranju drugog dijela Darda dolazi i do četiri zgoditka prednosti (8:4), no Una Velić svojim zgodicima donosi potpuni preokret. Una je bila najefikasnija igračica 1234 Virovitice u tom dvoboju s 11 zgoditaka, a konačan rezultat glasio je 15:14 za virovitičke rukometašice.

1234 Virovitica: Ana Kosanović 3, Dea Klešić, Lana Majdak, Emily Karol Grubić, Tea Blažev, Gabriela Šerment, Franka Jakelić, Laura Radić, Ema Drljić 1, Mia Bančić, Lota Kečkiš, Lucija Majdak, Una Velić 11, Petra Tkalčec, Dora Orban, Ela Hajmaši, trenerica: Andrijana Miklić.

U drugoj utakmici, onoj protiv Đakova, nije bilo dvojbe oko pitanja pobjednika budući da su rukometašice 1234 Virovitice na predah otišle s devet zgoditaka prednosti (10:1). Do kraja susreta obje ekipe postigle su po tri pogotka, tako da je konačan rezultat glasio 13:4.

1234 Virovitica: Ela Hajmaši, Ana Kosanović 2, Dea Klešić, Lana Majdak 1, Emily Karol Grubić 1, Tea Blažev, Gabriela Šerment, Franka Jakelić 1, Ema Drljić 1, Mia Bančić 2, Lota Kečkiš, Lucija Majdak, Una Velić 5, Petra Tkalčec, Dora Orban, Ela Šantić, trenerica: Andrijana Miklić.

S dvije nove pobjede rukometašice 1234 Virovitice nalaze se na šestom mjestu prvenstvene ljestvice, a u sedam odigranih utakmica došle su do osam bodova.

U prvom dvoboju kojeg su odigrale u Koprivnici, rukometašice Orahovice upisale su poraz od Podravke 1, vodeće ekipe na prvenstvenoj ljestvici koja do sada nije izgubila niti jedan bod. Utakmica je bila riješena već nakon 15 minuta kada je prednost domaće momčadi bila +9, a do kraja utakmice ista je narasla na šesnaest zgoditaka. Konačan rezultat glasio je 30:14.

Orahovica: Ena Nađ, Petra Erceg 5, Tara Liović 1, Marta Batrac, Katarina Štimac, Leona Adžaga, Arba Čočaj, Brigita Batrac, Arijana Čočaj 7, Iva Boljkovac, Sara Mesinger, Nika Solić, Ines Poljak 1, trener Andrijana Rukavina.

Drugi dvoboj očekivano je otišao na stranu Orahovice budući da su se susrele s posljednjeplasiranom ekipom prvenstva, Podravkom 2. Rukometašice Andrijane Rukavine od samog su početka bile u vodstvu, na poluvremenu je razlika iznosila +7 (15:8), dok su u drugi dio privele kraju s dva gola u plusu. Konačan rezultat utakmice glasio je 24:15.

Orahovica: Ena Nađ, Petra Erceg 5, Tara Liović, Marta Batrac 2, Katarina Štimac, Leona Adžaga, Arba Čočaj, Brigira Batrac, Arijana Čočaj 8, Iva Boljkovac, Sara Mesinger 1, Nika Solić 3, Ines Poljak 5, trenerica Andrijana Rukavina.

Orahovica je iz pet odigranih utakmica došla do dvije pobjede što ih je smjestilo na 10 mjesto prvenstvene ljestvice.

