1. HRL U-14 REGIJA 2-1 1234 Virovitica upisala pobjede protiv dvije ekipe Podravke: Pitomača poražena u zaostalom susretu 3. kola

Danas su u Pitomači odigrane tri zaostale utakmice 3. kola 1. HRL U-14 za rukometašice. U dvorani Osnovne škole Petra Preradovića domaći sastav ugostio je 1234 Viroviticu te dvije ekipe koprivničkih prvoligašica, Podravke.

U izuzetno zanimljivom i neizvjesnom dvoboju protiv Podravke 1, virovitičke rukometašice uspjele su nakon 26. minute doći do prednosti od šest zgoditaka, šest minuta kasnije prednost je porasla na +7, međutim, gošće iz Koprivnice unijele su nervozu u redove ”lavica” te se u posljednje tri minute ulazi sa samo jednim pogotkom razlike u korist igračica Maje Grdić. Susret je odlučilo isključenje Ive Stručić dvije minute prije kraja, a s igračicom više 1234 Virovitica radi seriju 3:0 za konačnih 27:22.

1234 Virovitica: Ela Hajmaši, Dora Orban, Meri Oštrić 3, Darma Rončević 8, Lana Majdak, Evelin Grubić 4, Korina Velić 3, Klara Pokupić, Mia Teskera, Erin Grubić, Matija Brozović, Una Velić 7, Elena Glavica 2.

Drugu utakmicu, protiv Podravke 2, ”lavice” su mirnije privele kraju u svoju korist. Do 15. minute ekipe su se izmjenjivale u prednosti, no tada igračice 1234 Virovitice preuzimaju vodstvo koje do kraja nisu ispuštale. U 30. minuti gošće iz Koprivnice još su se držale u rezultatskom priključku, rezultat je tada glasio 18:15, no do kraja je prednost virovitičkih košarkašica narasla na sigurnih +9. Konačan rezultat glasio je 30:21.

1234 Virovitica: Ela Hajmaši, Dora Orban, Meri Oštrić 1, Darma Rončević 7, Lana Majdak 1, Evelin Grubić 4, Korina Velić 5, Klara Pokupić 1, Mia Teskera, Erin Grubić 1, Matija Brozović, Una Velić 6, Elena Glavica 4.

U preostaloj utakmici domaći sastav snage je odmjerio s Podravkom 2. Rukometašice Pitomače već su se na samom otvaranju našle u zaostatku od pet zgoditaka (6:1), a prednost rukometašica iz Koprivnice rasla je do kraja utakmice. Nakon 50. minuta semafor je pokazivao rezultat 32:19 u korist Podravke 2.

Pitomača: Vanessa Matosović Sabljić, Ema Ivanic 1, Bruna Vedriš 1, Sara Tržić 6, Nina Sučić 1, Nina Domović 4, Helena Jakšić 1, Tonka Grgačić 1, Iva Lucija Švarbić, Jana Živko 1, Ema Antoljak, Lana Živko 1, Lorena Slaviček, Maria Lugarov, Helena Blaga 2.

1234 Virovitica trenutno je na četvrtom mjestu prvenstvene ljestvice s osam bodova iz sedam odigranih utakmica, vodeći Zrinski ima maksimalnih 16 bodova, dok im Đurđevac i Koka, na drugom odnosno trećem mjestu ”bježe” dva boda. Rukometašice Pitomače nalaze se na posljednjem mjestu bez osvojenog boda nakon šest odigranih utakmica.

(www.icv.hr, mra, foto: 1234 Virovitica)