2. HRL SJEVER Pitomača propisno namučila ”lavice”: Maja Mlinarić odlučila susret u drugom poluvremenu

Još jedan zanimljiv dvoboj pružile su nam igračice 1234 Virovitice i Pitomače u novom županijskom derbiju. Iako su se gošće uoči početka drugog dijela sezone, zbog brojnih izostanaka, našle u problemu prilikom ”slaganja” sastava, to im nije bila prepreka da propisno namuče domaće igračice.

Na krilima Tamare Štefanec i Nine Ferić, Pitomača je u uvodnim minutama držala prednost na svojoj strani, no ubrzo su izabranice Darka Grdića odgovorile i povele. Spomenuta prednost mogla je osjetnije otići i na jednu i na drugu stranu, no odlične su na golu bile Martina Majkovčan i Iva Blažević. Sve do same završnice prvog poluvremena uglavnom se igralo gol za gol, a tada su Pitomačanke, baš kao i na samom startu utakmice, ”dodale gas” i na prednost otišle s dva pogotka razlike. Prvih 30 minuta završeno je rezultatom 13:15.

Marija Roberta Magić otvorila je drugi dio svojim pogotkom za 13:16, a tada na scenu stupa Maja Mlinarić. Sa svojih osam pogodaka u 20-tak minuta predvodila je ”lavice” do rezultatskog preokreta (29:27), uz nju, najefikasnija je bila Dora Koprek, a kada su se golovima pridružile Medved, Crnoja i ostale igračice, prednost je u završnici otišla na nedostižnih +6. Igračice Sanje Šandrovčan nisu se predavale do posljednjeg trenutka, ”povukla” je u ovoj utakmici i Dora Šandrovčan koja je bila druga najefikasnija igračica u svojoj momčadi, no sve to bilo im je dovoljno samo za smanjenje rezultatskog minusa. Konačan rezultat susreta glasio je 38:34.

Iako su rukometašice 1234 Virovitice i dalje stopostotne i na vrhu tablice, jučerašnja rastrgana igra pomalo je zabrinula trenera Darka Grdića.

– Od početka utakmice Pitomača je držala konce u svojim rukama i pokazali su da su dobra ekipa. U drugom djelu naša je snaga odradila svoje, no osim konačnog rezultata nemam previše razloga za zadovoljstvo. U idućem kolu gostujemo u Koprivnici kod izravnog konkurenta za naslov prvaka i ne znam što tamo možemo očekivati- zaključio je trener 1234 Virovitice.

S druge pak strane, trenerica Pitomače Sanja Šandrovčan može biti zadovoljna prikazanim.

– Dok samo imali snage, i u desetkovanom sastavu pružili smo odličan otpor vodećoj ekipi lige. U posljednjih petnaestak minuta do izražaja je došlo domaća snaga čime su

Virovitičanke došle do pobjede, no ako nastavimo igrati na ovoj razini, možemo doći do samog vrha tablice- rezimirala je trenerica Pitomače Sanja Šandrovčan.

Kako je spomenuto, 1234 Virovitica u idućem kolu gostuje u Koprivnici kod drugoplasirane Podravke 2 Lino, dok će Pitomača na svom terenu ugostiti Garešnicu.

1234 Virovitica: Martina Majkovčan, Lana Čor, Lukrecia Veršec 2, Jelena Pratljačić, Nadia Dujmović, Klara Crnoja 6, Dora Koprek 9, Marija Medved 4, Nea Kovač, Ena Jug, Nika Deskar 1, Maja Mlinarić 10, Elena Bardić 3, Lea Zupčić 3, trener: Darko Grdić.

Pitomača: Iva Biuk, Iva Blažević, Ana Šimić Kaša 2, Erin Pintarić, Nina Ferić 6, Tamara Štefanec 11, Antonela Brlas, Sofija Martinčević 3, Marija Roberta Magić 2, Mia Zagrajski 1, Dora Šandrovčan 9, trenerica: Sanja Šandrovčan.

(www.icv.hr, mra, mš, foto: M. Šolc)