Francuski investicijski fond Pearl Infrastructure Capital predstavio svoja ulaganja u hrvatski energetski sektor: Čak dvije od tri investicije su na području VPŽ

U Gradskom muzeju Virovitica danas (četvrtak) je održano svečano predstavljanje realiziranih investicija u hrvatski energetski sektor francuskog investicijskog fonda Pearl Infrastructure Capital.

Ciljana ulaganja Pearl Infrastructure Capitala usmjerena su u obnovljive izvore energije, a trenutni investicijski potencijal prelazi milijardu eura, dok vrijednost ulagačkog portfelja prelazi 6 milijardi eura. Do sada su uložili više 50 milijuna eura u hrvatski energetski sektor, koji u prvom koraku uključuje kogeneracijska postrojenja na biomasu.

Na području Virovitičko-podravske županije preuzeli su kogeneracijsko postrojenje na biomasu Energy 9 u Slatini te A&A Bioenergy u Virovitici, a uz njih u Hrvatskoj su investirali i u Uni Viridas u Babinoj gredi.

U sklopu današnjeg predstavljanja, u Slatini je simbolično otvorena Solarna elektrana u sklopu kogeneracijskog postrojenja na biomasu Energy 9. Nakon toga su uzvanici, među kojima su uz predstavnike francuskog investicijskog fonda Pearl Infrastructure Capitala bili i veleposlanik Republike Francuske u Hrvatskoj Gaël Veyssière, predstavnici ureda za ekonomske poslove u okviru Francuske Ambasade, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja RH Ivo Milatić, virovitičko-podravski župan Igor Andrović sa zamjenikom Marijom Klementom, virovitički gradonačelnik Ivica Kirin sa suradnicima, slatinski gradonačelnik Denis Ostrošić sa suradnicima, član uprave Hrvatskih šuma Igor Fazekaš, predstavnici tvrtke Đuro Đaković TEP, predstavnici energetskog sektora, agencija i drugi, obišli kogeneracijsko postrojenje na biomasu A&A Bioenergy u Virovitici.

Prilikom predstavljanja investicija u Hrvatskoj, izvršni direktor Viktor Horvatinović istaknuo je kako su investicije u Slatini i Virovitici provedene prošle godine, u doba krize.

– Moramo naglasiti ulogu Vlade RH na čelu s premijerom Plenkovićem koja nam je kroz stabilizaciju poslovnog modela u Hrvatskoj osigurala da ostajemo kao investitori. Također bih izrazio veliku zahvalnost mojim kolegama i prijateljima iz hrvatskog tima, naša dva direktora koji su nas proveli kroz naše investicije Josipa Bagarića i Ivicu Pavličevića, na temelju čijeg znanja i ekspertize i sve energane rade bez problema i to nam osigurava stabilnost poslovanja te jedan dobar poslovni model. U ovom trenutku svi smo svjedoci velike krize u energetskom sektoru. Cijene energenata nekontrolirano divljaju. Mi ovdje kroz daljnja ulaganja, a na bazi portfelja kojeg smo do sada već ostvarili, želimo biti kvalitetan partner našoj Vladi u cilju ostvarivanja energetske neovisnosti i stabilizacije cijena energenata – istaknuo je Horvatinović.

Guillaume de Forceville, zamjenik glavnog direktora Pearl Infrastructure Capitala istaknuo je kako najviše cijene partnerstvo.

– Odlučili smo organizirati ovo događanje kako bismo obilježili važnost partnerstva i to nisu samo prazne riječi. Pearl nije zainteresiran isključivo za ulaganje, nego za ulaganje u industriju. Ovdje smo zahvaljujući velikom iskustvu u razvoju, dizajniranju i u izgradnji energetskih postrojenja na biomasu. Pearl ima za cilj stalno poboljšavanje učinkovitosti u pogledu zaštite okoliša industrijskih postrojenja zato ćemo mi stalno ulagati. Jedan sitan primjer našeg ulaganja je ulaganje u fotonaponske ćelije, a to je tek početak – rekao je de Forceville te dodao da isporučuju toplinsku i električnu energiju iz obnovljivih izvora energije koja je konkurentna.

– Republika Hrvatska, kao i cijela Europa, pogođeni smo energetskom krizom zbog poskupljenja cijena fosilnih goriva odnosno cijena nafte i plina. Mi smo jedan važan dio rješenja u ovoj kompliciranoj jednadžbi. Kompetitivni smo i konkurentni i jutros sam baš provjerio stanje spot cijena na tržištu one iznose 211 eura MWh, a mi proizvodimo po znatno nižoj cijeni. Drugo biomasa je iz obnovljivih izvora energije, ne emitira CO2 i sprječava globalno zatopljenje. Također je riječ o energiji koja se uspijeva dobivati 24 sata dnevno, za razliku od energije koja dolazi iz izvora kao što su vjetar ili sunce, što je iznimno važno za stabilnost u Hrvatskoj i Hrvatska se može upravo radi toga osloniti na nas i dobivati dekarboniziranu energiju – istaknuo je de Forceville.

Važnost ulaganja u obnovljive izvore energije naglasio je i gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin.

– Zadnjih 15 godina investirali smo u javnu infrastrukturu preko 500 milijuna kuna, formirali smo gospodarske zone i u te zone dovodimo investitore. Polako stvaramo opterećenje na energetsku mrežu i postavlja se pitanje odakle ćemo svu tu energiju moći stvoriti kada su nam izvori ograničeni. S obzirom na promjene na tržištu vezane uz energente, vrijeme je da se potaknu ovakve investicije koje se tiču obnovljivih izvora energije. Moramo iskoristiti potencijale koje imamo na raspolaganju, sunce, vjetar, biomasu, kao i geotermalnu energiju. Danas sam kao gradonačelnik ponosan što se takvo jedno postrojenje nalazi u Virovitici i ima moju apsolutnu podršku kao gradonačelnika – naglasio je Kirin te dodao da Virovitica svoju budućnost vidi u obnovljivim izvorima energije.

Podršku investitoru uputio je i župan virovitičko-podravski Igor Andrović.

– Zahvaljujem upravi investicijskog fonda Pearl što su došli ovdje i što su pokrenuli ovaj veliki investicijski ciklus u energetski sektor na području cijele Hrvatske. Od tri investicije, dvije se nalaze na području naše županije i sigurno da smo, i kao lokalna i kao regionalna samouprava, ponosni na to. Nama kao vodećim ljudima i grada i županije je bitno da ljudi rade, da imaju posao, da rade domaći ljudi. Mogu samo reći da mi i dalje stojimo na raspolaganju, mogu ovdje obećati da ćete imati čvrstu podršku i od svih gradova i općina i mene kao župana za bilo kakva daljnja ulaganja na području naše županije. Znam da ste zainteresirani za geotermalno područje. Puno smo i kao gradovi i kao županija napredovali što se u tom pogledu tiče kroz projekt Slavonija, kroz razne fondove Europske unije i tu ćemo vam također biti na raspolaganju – rekao je župan Andrović.

Francuski veleposlanik Gaël Veyssière istaknuo je da su ove investicije odličan pokazatelj suradnje investitora i vlasti.

– Ovo čemu danas svjedočimo je iznimno hrabro upravo zbog teškoća na razini svijeta zbog pandemije. Ovo su dugoročna ulaganja uz pomoć kojih ćemo zajedno izgraditi budućnost. Sve ovo se nadovezuje na posjet predsjednika Francuske Emmanuela Macrona predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću, koji je bio povijesni susret jer se radilo o prvom posjetu predsjednika Republike Francuske Hrvatskoj. Prilikom posjeta su potpisali strateško partnerstvo koje naravno, na neki način pokriva i ovo ulaganje. Strana ulaganja zahtijevaju puno truda, veliku reaktivnost i zalaganje svih sudionika i smatram da se to nije slučajno dogodilo. Dogodilo se upravo u ovoj županiji koja ima odlične rezultate u povlačenju sredstava iz Europskih fondova. Virovitica je prvak u povlačenju sredstava, prvi od deset grafova koji su povukli sredstva iz Europske unije po glavi stanovnika i na tome vam čestitam. Jednako tako dva od deset najboljih projekata u Republici Hrvatskoj dogodila su se upravo u ovoj županiji i ohrabrujem vas da nastavite u tom smjeru – naglasio je veleposlanik Veyssière.

U ime Vlade RH i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja sve prisutne pozdravio je državni tajnik Ivo Milatić.

– Hrvatska je ovu godinu ostvarila samo 24 posto neto uvoza električne energije, od kojih je 13 posto iz nuklearne elektrane Krško, što je ustvari naša energija, ali iz druge države. Dakle Hrvatska je dobra što se tiče električne energije, no problem je što u toj električnoj energiji imamo ozbiljan postotak fosilne i što i dalje moramo uvoziti. Naš glavni zadatak je u idućim godinama ostvarimo više tisuća MW novih postrojenja obnovljivim izvorima, bilo ovim koje smo danas posjetili koji su u kapacitetima manji, ali u izdašnosti energije koje daju veći, ili bilo solara i vjetra koje su kapacitetima veći, ali u izdavanju energije manji. Promijenili smo Zakon o ugljikovodicima i ovo što je gradonačelnik Kirin najavio u vezi geotermalnih izvora to nije bajka. Napravili smo mogućnost osnivanja razvojnih društava i to očekujemo ovdje da se dogodi da bismo iskoristili europska sredstva s kojima ćemo najskuplji dio te investicije iz financirati, a to je bušenje i oprema bušotine. Svaka zemlja je jaka onoliko koliko proizvodi energije u svojoj zemlji – istaknuo je državni tajnik Milatić.

(www.icv.hr, mp; foto: K. Toplak)