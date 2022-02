GRADSKO VIJEĆE Na Aktualnom satu glavne teme zakup poljoprivrednog zemljišta, mjesni odbori i nova ulaganja

Uz izbor nove predsjednice, članovi Gradskog vijeća grada Virovitice na sjednici su danas (utorak) raspravljali i odlučivali o čak 33 točke Dnevnog reda.

Između ostalog i o izvješću o radu gradonačelnika za period od srpnja do prosinca 2021. godine, izmjenama odluke o mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe na području grada Virovitice, odluci o izboru najpovoljnijih ponuda na natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Virovitice na 5 i 25 godina, izvješća o upravljanju Gradskim odlagalištem, kao i radu Reciklažnog dvorišta za proteklu godinu…

Sjednici je prethodio Aktualni sat kojeg su slušatelji tradicionalno mogli pratiti u izravnom prijenosu ICV radija.

Vijećnici vladajuće koalicije i oporbenih stranaka gradonačelniku Ivici Kirinu i suradnicima postavljali su niz pitanja vezanih uz aktualnu problematiku.

Hrvoja Belobrka, predsjednika Kluba koalicije HDZ-HSLS zanimalo je kako je prošao natječaj za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta, kao i Nadu Bartolić iz redova SDP-a. Naglasak je stavljen na pritužbe onih koji nisu ostvarili pravo na zakup.

Gradonačelnik Ivica Kirin rekao je kako je Virovitica druga jedinica lokalne samouprave koja je na području županije uopće provela natječaj te da su se prilikom njegova provođenja poštovali svi kriteriji propisani i Zakonom i važećim Pravilnikom. Detaljnije o natječaju rekao je Vlado Lještak, predsjednik Povjerenstva.

Riječi je bilo i o investicijama u Zoni III.

Vijećnike je zanimalo i pitanje POS-ovih nekretnina, budući da se na posljednjem natječaju za kuće u nizu nije javio dovoljno velik broj zainteresiranih, a zbog previsokih cijena koju je definiralo tržište, cijena materijala te kreditni uvjeti.

Umjesto kuća u nizu Grad promišlja o novoj POS-ovoj zgradi na području Južnog bloka, objasnila je Đurđica Aragović, pročelnica Ureda gradonačelnika. Zgrada bi uključivala tridesetak stanova veličine do 50 do 70 “kvadrata”. I u ovom slučaju Grad bi se odrekao svih potraživanja, od zemljišta do osigurane cijele komunalne infrastrukture, kako bi konačna cijena stana za obitelji bila što prihvatljivija.

-U ovom slučaju, imamo informacije kako bi cijena četvornog metra za tu nekretninu iznosila maksimalnih 1350 eura, odnosno može biti i niža. Grad će opet raspisati anketu kako bi otkrio o kojem je broju zainteresiranih riječ te pokrenuo proceduru, ako bude dovoljno interesa – kratko je rekla Đ. Aragović.

Siniša Prpić iz HSPD-a upozorio je na loše demografske brojke vezane uz Viroviticu, dok mu je gradonačelnik odgovorio kako je riječ o problemu koji dijele, nažalost, sve sredine u Hrvatskoj te da se različitim načinima mlade, kojima je ponuđeno otvoreno tržište rada u EU, nastoji zadržati u ovoj sredini.

Vijećnicu Željku Francetić (HDZ-HSLS) zanimala je izgradnja nove zgrade virovitičke Gimnazije za 560 učenika na prostoru Južnog bloka. Gradonačelnik Kirin odgovorio je više o broju učionica, razrednih odjela i uvjetima koje će nova zgrada omogućiti i učenicima, ali i zaposlenicima.

Nezavisnog vijećnika Zvonka Meseca zanimala su ulaganja vezana uz ITU mehanizam i što će od projekata i investicija biti moguće ostvariti iz ovog izvora financiranja. Odgovorio mu je gradonačelnik Ivica Kirin, nabrojavši neke od planiranih investicija, među kojima je istaknuo i novu Glazbenu školu Jan Vlašimsky.

Najavio je i izbore za nove članove mjesnih odbora u svibnju, rekavši da će prije toga, krajem ožujka i u prvom tjednu travnja predstavnici Gradske uprave, kao i inače, održati sastanak s članovima mjesnih odbora i svim zainteresiranim građanima.

Bit će to prilika saznati prijedloge, molbe, savjete za poboljšanje komunalne i druge infrastrukture iz samih iskustava građana te za razgovor o planiranim ulaganjima na području svakog mjesnog odbora na području grada i prigradskih naselja, rekao je I. Kirin. (www.icv.hr, mlo)