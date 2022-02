Ako se na cesti pojavite s ovakvim kotačima kazna je 1.000 kuna

- PROMO -

U hrvatskom Zakonu o sigurnosti prometa na cestama jasno je propisano i uključivanje u promet. Pravila su jasna, a određene su i kazne. Samo, prateći promet na našim cestama dojam je da se malo tko pridržava navedenoga. Posebno dijela s blatom na kotačima.

Dakle, u članku 45. Zakona navodi se da je vozač, koji se vozilom uključuje u promet na cesti ili drugoj prometnoj površini (izlazak vozila iz garaže, dvorišta, parkirališta, stajališta, s površine na kojoj se ne obavlja promet vozila ili s drugih sličnih površina), dužan propustiti sva vozila i pješake koji se kreću cestom, odnosno prometnom površinom na koju se uključuje, piše Revija HAK.

Također, vozač koji se vozilom sa zemljane ceste, gradilišta i sličnih površina uključuje na cestu sa suvremenim kolničkim zastorom obvezno mora zaustaviti vozilo i ukloniti blato s kotača. Slovo zakona kaže očistite kotače! Koliko puta ste to vidjeli?! Pogotovo u poljoprivrednim krajevima asfalt je nerijetko pun blata, a to je iznimno opasno jer može doći do proklizavanja i prometnih nesreća.

Ima i izuzetaka, pa u zakonu piše da je za vrijeme vožnje u naselju vozač dužan tramvaju ili autobusu javnoga gradskog prijevoza putnika ili posebno obilježenom autobusu kojim se organizirano prevoze djeca, ako je to moguće učiniti bez ugrožavanja ili ometanja prometa (naglo kočenje, znatno usporenje i sl.), omogućiti uključivanje u promet kad ta vozila izlaze sa stajališta ili ugibališta koje se nalazi izvan kolnika, odnosno s proširenja prometne trake koja služi za stajalište.

Ne pridržavate li se svega navedenog, a uhvate li vas, kazna je tisuću kuna.

(revijahak.hr)