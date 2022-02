IZVRSTAN USPJEH Heritage hotel Kurija Janković dobitnik Traveller Review Award za 2022. godinu

Jedan od najpoznatijih i najrelevantnijih Booking sustava Booking.com koji je dostupan na 43 svjetska jezika te sadrži 28 milijuna smještajnih objekata i ove godine nagradio je Heritage hotel Kuriju Janković svojom Traveller Review Award za izniman uspjeh i visoku ocjenu koju su tom hotelu dodijelili gosti.

Glenn Fogel, CEO Booking.com-a im je poslao snažno pismo podrške:

“Ova je nagrada dokaz da ste redovno uspijevali nadmašiti očekivanja svojih gostiju. Znamo da to nije nimalo jednostavno, pogotovo tijekom globalne pandemije. Potrebno je puno napornog rada, vizija, koordinacija i oko za detalj, a vi ste u svemu tome bili vrlo uspješni. Zahvaljujemo vam na predanom radu i doprinosu izvrsnosti u sektoru turizma i još vam jednom čestitamo na vašem izvrsnom uspjehu”.

Heritage hotel Kurija Janković u Kapela Dvoru hotel je koji broji četiri zvjezdice, a otvoren je 2016. godine. Hotel raspolaže s 18 soba, konferencijskom dvoranom, suvenirnicom, caffe barom, restoranom u kojemu se poslužuje doručak te omogućuje najam brdskih i električnih bicikala.

-Kada kažemo da je Hotel Kurija Janković hotel u kojemu je zaposlen tim od osam osoba, a koji je otvoren 0 do 24 kroz 365 dana u godini, tada je važnost ove nagrade još veća. Maleni tim predanih i posvećenih pojedinaca svojom ljubaznošću, komunikativnošću, brzinom, profesionalnošću i osmijehom čini naše goste zadovoljnima. Ovo priznanje dobivamo zahvaljujući tome što su nam gosti redovito dali visoke ocjene za uslugu koju im pružamo. Do danas je to ukupno 408 recenzija koje daju ukupnu ocjenu 9,2/10. Naše poslovanje i rad do zadnjeg detalja promatraju, važu i ocjenjuju oni do čijeg nam je mišljenja najviše stalo – naši gosti i zato nam je ovo najdraža i najvažnija nagrada koju možemo dobiti. Prilika je ovo i da zahvalim svakome članu našega tima jer je najveći poslovni izazov na kraju dana imati u potpunosti zadovoljnog gosta. Zajednički trud i entuzijazam daju ovakav rezultat koji nam je motivacija za dalji razvoj i usavršavanje – naglasila je Sanja Sudar, direktorica Hotela Kurija Janković.

(vpz.hr, Hotel Kurija Janković)