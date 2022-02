Jurica Duvnjak iz Koške pobjednik 15. Kobasicijade održane u Lacićima: Ostvario je 95 od mogućih 100 bodova

Ocjenjivanje domaće slavonske suhe kobasice održano je u društvenom domu u Lacićima, u subotu, 26. veljače u organizaciji Udruge “Čuvari slavonske tradicije” Donji Miholjac.

Predsjednik udruge Stjepan Živković prilikom otvorenja Kobasicijade istaknuo je kako se ta poznata gastromanifestacija održava nakon godine stanke zbog epidemiološke situacije.

-Ove godine imamo manji broj uzoraka, no razlog nije koronavirus, nego sve manje svinja u našim selima. Naša sela odumiru, a u tome sudjeluju i trgovački centri. Ljudi kupe mljeveno meso u centrima i naprave kobasice, neće kupiti domaće jer im je preskupo. A skupo je jer je to produženi tov, s obzirom na to da se za proizvodnju kobasica koristi meso tovljenika starog godinu i više dana – istaknuo je za medije Živković.

Stručni žiri je ocjenio je 20 pristiglih uzoraka te je dodijelio četiri zlatne, šest srebrnih i deset brončanih medalja.

Pobjednik 15. Kobasicijade je Jurica Duvnjak iz Koške s 95 od mogućih 100 bodova. Uz medalju, pobjednik je dobio i novčanu nagradu od 1.500 kuna.

Uz kobasicu, po prvi puta se ocjenjivala i kulenova seka, a kod svih uzoraka stručni žiri je ocjenjivao prvenstveno miris i okus, kao i vanjski izgled, presjek i teksturu proizvoda.

