Konferencija „Lokalne demografske i razvojne mjere“: Demografija je egzistencijalno pitanje Hrvatske

Demografski problem ne smije biti platforma za prepucavanje, već dijalog – jedan je od glavnih zaključaka konferencije „Lokalne demografske i razvojne mjere“ koja je održana u petak u Hotelu Westin u organizaciji Časopisa Komunal. Skup je okupio brojne predstavnike JLS i županija, među kojima je bio i virovitičko-podravski župan Igor Andrović, kao jedan od panelista. S područja Virovitičko-podravske županije, bila je i saborska zastupnica Vesna Bedeković, načelnik Općine Čačinci Alen Jurenac, predstavnici Grada Slatine, kao i predstavnici nadležnih institucija, ali i udruga te stranih veleposlanstava, s ciljem rasprave o dobrim i lošim mjerama u domeni lokalne vlasti, mogućnostima demografske revitalizacije Hrvatske, kao i razmjene iskustva i dobrih praksi.

Sudionicima su se na samom početku obratili veleposlanici Francuske i Kanade koji su istaknuli iskustva svojih zemalja i dali savjete koji su primjenjivi u Hrvatskoj. Francuski veleposlanik Gaël Veyssière kazao je kako je demografija „ključni problem za budućnost Europe“ te naglasio kako je upravo to jedna od glavnih tema francuskog predsjedanja Vijećem EU.

Kanadski veleposlanik u RH, Alan Bowman istaknuo je kako uspjeh u demografskoj revitalizaciji zahtijeva timski pristup svih dionika i razina. Također, istaknuo je kako je za gospodarski i demografski rast ključno useljavanje, kao i stvaranje osnovnih preduvjeta za privlačenje investicija.

Trgovinski sporazumi, kompetitivne porezne stope, lakše poslovanje i smanjenje percepcije korupcije imaju iznimno velik utjecaj na demografsku revitalizaciju – kazao je Bowman.

Europarlamentarci Sunčana Glavak i Karlo Ressler komentirali su ozbiljnost situacije na EU razini.

Europska komisija je napravila izvješće koje je dalo poražavajuće rezultate. Populacija Europske unije se ubrzano smanjuje i do 2070. će činiti manje od 4% svjetske populacije – naglasila je Glavak.

Zastupnik Ressler nadodao je kako je „demografija do sada bila najpodcjenjenije pitanje u EU“ te zaključio kako je riječ o strateškom nacionalnom pitanju.

Demografija ne smije biti tema za jeftina politička prepucavanja, već za dijalog i partnerstvo – naglasio je.

Državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak istaknuo je važnost poticanja ruralnih krajeva te naglasio kako je upravo zato 2018. donesen prvi zakon o OPG-ovima.

Osnovni cilj je bio zadržati mlade i dati im dostojanstven život na ruralnim područjima – kazao je i nadodao kako i Strategija za poljoprivredu do 2030. godine stavlja OPG-ove, mala poljoprivredna gospodarstva i mlade poljoprivrednike u fokus.

Državna tajnica u Središnjem državnom uredu za demografiju i mlade Željka Josić pozvala je sve predstavnike lokalne i regionalne samouprave na zajedništvo i dijalog.

Popis stanovnika pokazao je da smo u zadnjih 10 godina išli silaznim putem, ali to ne znači da ćemo tako nastaviti. Da se to ne bi dogodilo, treba nam suradnja na svim razinama. Potreban nam je vaš glas jer vi najbolje znate potrebe svojeg stanovništva.

Nadodala je kako je za revitalizaciju ključno građanima omogućiti usluge, a ne samo potpore.

Potpore nisu jedino što možemo dati našim građanima. Moramo im dati i usluge. Vrlo je bitno imati i vrtiće, škole, knjižnice, društvene sadržaje. Možemo imati različita mišljenja, ali moramo konstruktivno razgovarati o ovoj temi. Suradnja je dobar put prema uspjehu – zaključila je Josić.

U ime predsjednika Hrvatskog sabora, sudionicima se obratio saborski zastupnik Ante Deur.

Demografija je tema svih tema. Ona je ulaganje u našu budućnost. Važno je postaviti dobre temelje jer bez njih nema niti nadogradnje – kazao je i naglasio kako mjere koštaju, ali i da „treba ulagati kako bi se nešto dobilo natrag“.

Važno izlaganje održao je demograf Stjepan Šterc.

Demografija nije religijsko, etničko, političko, svjetonazorsko pitanje, to je strateško pitanje Hrvatske i pitanje opstanka ove zemlje koje utječe izravno na ukupni razvoj i temeljni sustav države – kazao je Šterc.

Naveo je i nekoliko primjera ključnih demografskih mjera. Tako je istaknuo primjer Izraela koji ima poseban imigracijski ured, Irske koja ima model selektivne imigracije te Mađarske koja stimulira rađanje više djece kroz poticanje ulaska u brak. Kazao je i kako je važno ne zaboraviti na potencijal iseljeništva, koje treba motivirati da investira u ispražnjena područja te takve investicije osloboditi od poreza na dobit.

Na konferenciji je sudjelovalo i četvero župana iz cijele Hrvatske. Župan Osječko-baranjske županije Ivan Anušić naglasio je kako problem demografije ne može riješiti niti jedna županija ili grad samostalno jer nema takvu financijsku moć. Naglasio je i kako je jedan od ključnih problema snažna centralizacija Hrvatske.

Grad ne može živjeti bez sela, ali selo može bez grada – zaključio je.

Karlovačka županica Martina Furdek Hajdin istaknula je kako je njena županija u zadnjih 10 godina izgubila 16% stanovništva.

Pesimizam neće donijeti rješenja. Moramo vidjeti što možemo napraviti danas i sutra. Posao, dom, odgajanje djece, svi aspekti društvenog života, dobar zdravstveni sustav – na sve to moramo obratiti pozornost želimo li rezultate – kazala je i nadodala kako Karlovačka županija ima odličan geografski položaj, što bi trebala iskoristiti kao prednost.

Virovitičko-podravski župan Igor Andrović istaknuo je kako je ključno maksimalno financijski rasteretiti mlade obitelji.

U zadnjih desetak godina, izgradili smo tridesetak novih područnih škola. Svaka ta područna škola doprinosi da će ljudi ostati na tom prostoru. U Hrvatskoj je u posljednjih nekoliko godina izgrađeno novih 200 vrtića, samo u Virovitičko-podravskoj njih 11. Ako vi imate i školu i vrtić u svome mjestu, uz siguran posao i dostojnu plaću, to će biti poticaj ljudima da ostanu u tom mjestu. Izgradnja novih škola, novih dječjih vrtića pravi su primjer demografskih mjera u našoj županiji. Sve to daje povjerenje roditeljima za sigurnost njihove djece. Osim toga, vrtići i udžbenici za djecu moraju biti besplatni, a pritom, na našem području, županija i gradovi sufinanciraju radni materijal učenicima. Mi kao županija ne možemo povećati plaće, to može jedino tržište, ali možemo smanjiti troškove tako da građanima ostane više novaca. Besplatni udžbenici, radni materijali, linijski prijevoz učenika – to sve može pomoći građanima – kazao je Andrović.

Šibensko-kninski župan Marko Jelić nadodao je kako je vrlo važno omogućiti prilike za mlade, koje oni trenutno traže u inozemstvu.

(komunal.hr,vpz.hr, Foto: K. Toplak)