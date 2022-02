Niste zadovoljni kvalitetom kupljenog proizvoda – što napraviti?

U trgovini je ugledao tenisice poznate marke na sniženju sa 750 na 450 kuna. Svidjele su mu se i zaključio je kako je to odlična prilika. Probao ih je, bile su udobne i činilo se kako je s njima sve u najboljem redu.

– Nakon tri, četiri puta do posla i nazad, ne bavim se ni sportom, idem polako do posla i natrag, a na lijevoj tenisici pojavilo oštećenje na potpetici u obliku trokuta koji je od plastike, a koji je strugao postavu i pravio žulj na nozi. Pretpostavljam da se radi o injekcijskom špicu plastičnom koji nije uklonjen ili ne znam. Uglavnom, oštećenje koje nisam ja mogao izazvati u dva tjedna koliko sam posjedovao tenisice i pet puta koliko sam ih obukao – rekao je Dino Beganović za HRT.

Kontaktirao je podršku trgovine u kojoj je kupio tenisice. Rekli su da će mu čim vrati tenisice, u roku od deset dana vratiti novac ili će dobiti bon. Otišao je u trgovinu, predočio je račun i vratio tenisice bez kutije. Ispunio je reklamacijski obrazac te su rekli da će mu se javiti u roku od deset dana, što su i učinili.

– Odgovor od gospođe koja je poslala mail je bio da je ona procijenila na osnovu dokumentacije i prijašnjih iskustava da tenisice nisu imale materijalni nedostatak nego da je kvar izazvan neispravnom upotrebom – kazao je Dino Beganović.

Dino nije bio zadovoljan dobivenim odgovorom te je nastavio razmjenjivati mailove s korisničkom podrškom trgovine. Ponudili su mu opciju slanja tenisica njihovom stručnom tumaču na procjenu kako bi se vidjelo radi li se o materijalnom nedostatku proizvoda.

Besplatni info telefon za potrošače

0800 414 414 broj je besplatnog info telefona za potrošače koji radi ponedjeljkom, srijedom i petkom od 10h do 14h, a putem kojeg Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja informira i educira potrošače o njihovim potrošačkim pravima.

– Mi potrošače osnažujemo znanjem kako bi se oni sami zauzeli za sebe i ostvarili svoja potrošačka prava. Znači mi ne poduzimamo nikakve radnje u njihovo ime, oni to čine sami – istaknula je Mirela Skočić, voditeljica službe za provedbu politike zaštite prava potrošača, MINGOR, u emisiji “Dobro jutro, Hrvatska”.

Tanja Popović Filipović, predsjednica Centra za edukaciju i informiranje iz Osijeka, komentirala je slučaj Dina Beganovića.

– Uz to što se radi o materijalnom nedostatku, radi se i o jako lošoj poslovnoj praksi trgovca. Prihvatili su ovu situaciju vrlo neozbiljno i na lošem hrvatskom odgovarali gospodinu. Jasno je definirano kada govorimo o materijalnom nedostatku da potrošač uslijed posebnih uputa mora to vidjeti na deklaraciji o proizvodu. Kada govorimo o odgovornosti za materijalne nedostatke, ako je proizvod kupljen do kraja prošle godine tada potrošač ima pravo na zamjenu proizvoda ili povrat novca. Ako je proizvod kupljen od 01.01.2022. tu su nekakve izmjene i prvo se pokušava otkloniti nedostatak sa te obuće, tako da se tu nešto mijenja i to na štetu potrošača – kaže Popović Filipović i dodaje kako se uglavnom uvijek radi o istim trgovcima na koje se potrošači žale.

Skočić je istaknula kako se Dino mogao obratiti putem besplatnog info telefona ili emaila prava.potrosaci@mingor.hr , kao i putem centralnog informacijskog sustava za zaštitu potrošača.

– Putem telefona bi dobio usmenu pomoć, a putem druga dva kanala pismeni odgovor što je možda i zgodnije, a mi bi mu svakako savjetovali da učini upravo to što je i učinio – kaže.

Velik problem stvara i činjenica da se građane potrošače potiče na kupnju novih proizvoda umjesto na popravak, a Popović Filipović je istaknula kako se o toj temi dosta razgovara na razini EU.

– Radi se o proizvodima kojima isteknu određeni rokovi za zamjenu ili popravak, i nakon toga ih više ne možemo koristiti. Zbog toga se potiče izrada kvalitetnijih proizvoda – zakon o obveznim odnosima potiče prvo na popravak, ali imamo proizvode koji su izuzetno loše kvalitete – kaže, a Skočić dodaje kako se na razini cijele EU radi na tome da proizvodi budu kvalitetniji i trajniji, kako bi se spriječilo zastarijevanje proizvoda na što se potrošači često žale.

Novi zakon o zaštiti potrošača trebao donijeti manje ovakvih negativnih primjera, te zaštititi interese i trgovaca i potrošača.

– Nadam se da će to zaživjeti na nivou cijele EU, da će se proizvoditi kvalitetniji proizvodi koji neće tako rano zastarijevati, a potrošačima bih savjetovala da nam se jave putem naša tri kanala, te da posjete naš središnji portal za potrošače gdje mogu pronaći mnoštvo korisnih informacija – zaključuje Skočić.

