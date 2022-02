Osječki Ukop ima dovoljno kapaciteta za potrebe kremacija Osijeka i Slavonije, pa i šire: Radi na gotovo 40 posto kapaciteta, zamjena identiteta pokojnika je nemoguća

- PROMO -

U godinu dana, od kada je započeo s radom, novi osječki krematorij proveo je gotovo 400 kremacija. Premda broj kremacija varira od dana do dana, kažu u Ukopu, neki prosjek je okvirno tri dnevno.

– Potražnja za kremacijama sve je veća Osijek i Ukop ima više nego dovoljne kapacitete za potrebe kremacija Osijeka, Slavonije pa i šire. Trenutno radimo na gotovo 40 posto našeg kapaciteta – istaknuo je za OsijekExpress direktor Ukopa Vedran Novokmet.

Osječki krematorij, drugi je po redu u Hrvatskoj, a u njegovu izgradnju i opremanje iz gradskoga proračuna uloženo je 3,5 milijuna kuna. Do tada su obitelji pokojnika morale na tu uslugu u Zagrebu čekati danima, a troškovi cijelog postupka, s prijevozom tijela pokojnika, dosezali su oko 6.300 kuna.

Potpunu uslugu danas u osječkom Ukopu nude za oko 3.500 kuna, a urne pokojnika mogu se pohraniti u više kolumbarija. Uz to postoji i ružičnjak namijenjen posipanju pepela, u realizaciji su i zemne kasete za polaganje urni, uz kamene ploče i stabla japanske trešnje.

Za dostojanstven ispraćaj Ukop ima i modernu odarnicu, sa zaslonom na kojem se mogu prikazivati fotografije ili video zapisi iz života pokojnika, automatizirani zastor koji ogrne lijes i preda ga na kremaciju. Zamjena pokojnika, koje se eventualno pribojavaju obitelji, nemoguća je.

-UKOP d.o.o. Osijek profesionalno se bavi pogrebnom djelatnošću, ali Isto tako profesionalno se bavi i dijelom pogrebne djelatnosti, kremacijom. Stoga potpuno je nemoguće da dođe do zamijene pokojnika. Između ostalog, da, postoji i identifikacijski vatrostalni kamen koji je jedinstven za svakog pokojnika. Dodatno, identitet svakog pokojnika provjerava i osoba koja je izvan sustava tvrtke, mrtvozornik. To se obavlja neposredno pred kremaciju i taj mrtvozornik ne smije biti isti koji je prvobitno utvrdio činjenicu smrti. Nadalje, ne postoji niti mogućnost zamijene posmrtnih ostataka, pepela. To je tehnički onemogućeno kroz sam proces kremacije – pojasnio je Novokmet u razgovoru za OsijekExpress.

(www.icv.hr, tj)