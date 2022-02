Ovo su nova pravila za prelazak granice i COVID potvrde koja vrijede od danas

- PROMO -

Od danas vrijede nova pravila za prelazak granice unutar EU i COVID potvrde.

Što se mijenja

Po njima se covid-potvrde skraćuju kad je riječ o prelasku granice, u skladu s novim pravilima na razini EU, no za dosad izdane potvrde sve ostaje kao i ranije kad je riječ o njihovoj primjeni unutar Hrvatske.

EU digitalne covid-potvrde po novim pravilima izdavat će se za one koji su cijepljeni s dvije doze na 270 dana (dosad 365 dana), kod PCR-a se ne mijenja ništa – 72 sata od testiranja, s brzim antigenskim testom granica će se moći prijeći ako nije prošlo više od 24 sata od testiranja, a kad je u pitanju preboljenje – 180 dana od preboljenja.

– Postoji i nacionalna komponenta covid-potvrda, kod nas je to za djelatnost zdravstva, socijalne skrbi, državne i javne službe. Nakon razgovora smo zaključili da tu ne bismo mijenjali ništa s obzirom na to da je sistem uhodan – rekao je prije nekoliko dana šef Stožera i ministar Davor Božinović, prenosi Index.

Drugim riječima, svi koji imaju ranije izdane potvrde, i kad je u pitanju preboljenje i cijepljenje, unutar Hrvatske moći će ih koristiti do datuma do kad im je izdana, a to je 365 dana.

Stožer objavio novu odluku o granicama

Stožer je objavio i novu odluku za prelazak granice. Inače, Stožer je produljio i druge mjere koje su vrijedile dosad.

Nova EU pravila

Temelj za nova pravila je preporuka Europskog vijeća o koordiniranom pristupu za olakšavanje sigurnog slobodnog kretanja tijekom pandemije bolesti covid-19.

Njome se uzima u obzir znatno povećanje stope cijepljenja i brzo uvođenje covid-potvrda te zamjenjuje prethodno važeća preporuka. Preporuka će stupiti na snagu 1. veljače 2022., istoga dana kao i akt o izmjeni uredbe o covid-potvrdama, kojim se predviđa razdoblje prihvaćanja potvrda o cijepljenju u trajanju od 270 dana (u slučaju cijepljenja boosterom neograničeno).

Ključno će biti je li osoba cijepljena, a ne regija iz koje dolazi

“U skladu s novom preporukom mjere povezane s bolešću covid-19 trebale bi se primjenjivati uzimajući u obzir status osobe, a ne stanje na regionalnoj razini, izuzevši područja s vrlo visokom razinom cirkuliranja virusa.

To znači da bi ključna odrednica trebao bi biti status putnika u pogledu bolesti covid-19, odnosno je li navedena osoba cijepljena, testirana ili preboljela bolest, što je vidljivo iz digitalne potvrde EU.

Pristupom utemeljenim na pojedinačnim osobama znatno će se pojednostavniti primjenjiva pravila te osigurati dodatna jasnoća i predvidljivost za putnike”, objavilo je Vijeće. U nastavku prenosimo njihovo priopćenje:

Pristup utemeljen na pojedinačnim osobama

Putnici i putnice s važećom digitalnom potvrdom EU o ne bi trebali podlijegati dodatnim ograničenjima slobodnog kretanja.

Važeća digitalna potvrda EU o covidu obuhvaća:

potvrdu o cijepljenju za cjepivo odobreno na europskoj razini, ako je od primitka posljednje doze primarne serije cjepiva prošlo najmanje 14, ali ne više od 270 dana odnosno ako je osoba primila dodatnu dozu cjepiva. Države članice mogle bi prihvatiti i potvrde o cijepljenju za cjepiva koja su odobrila nacionalna tijela ili Svjetska zdravstvena organizacija

negativan rezultat PCR testa ne starijeg od 72 sata prije putovanja ili negativan rezultat brzog antigenskog testa ne stariji od 24 sata prije putovanja

potvrdu o preboljenju iz koje je vidljivo da od datuma prvog pozitivnog rezultata testa nije prošlo više od 180 dana.

Od osoba koje ne posjeduju digitalnu potvrdu EU o covidu moglo bi se zahtijevati da se prije dolaska ili najkasnije 24 sata nakon dolaska podvrgnu testiranju. Iz tog bi zahtjeva trebalo izuzeti putnike koji putuju zbog nužne funkcije ili potrebe, prekogranične radnike i djecu mlađu od 12 godina.

Karta regija EU

Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) trebao bi nastaviti objavljivati kartu regija država članica u kojoj se upotrebom boja semafora (zelena, narančasta, crvena, tamnocrvena) označava potencijalni stupanj rizika od zaraze. Karta bi se trebala temeljiti na 14-dnevnoj stopi prijavljenih slučajeva, stopi cijepljenja i stopi testiranja.

Na temelju te karte države članice trebale bi primjenjivati mjere u pogledu putovanja u tamnocrvena područja, na kojima je razina cirkuliranja virusa vrlo visoka, kao i putovanja iz tih područja. Osobito bi trebale odvraćati od svih neobveznih putovanja te zahtijevati da se osobe koje dolaze iz tih područja, a ne posjeduju potvrdu o cijepljenju ni potvrdu o preboljenju, prije polaska podvrgnu testiranju, a nakon dolaska budu u karanteni.

Određeno izuzeće od tih mjera trebalo bi se primjenjivati na putnike koji putuju zbog nužne funkcije ili potrebe, prekogranične radnike i djecu mlađu od 12 godina.

Mehanizam hitnog kočenja

Novom je preporukom ojačan mehanizam hitnog kočenja za odgovor na pojavu novih varijanti virusa koje izazivaju zabrinutost ili varijanti koje su od interesa. Ako država članica uvede ograničenja kao odgovor na pojavu nove varijante, Vijeće bi trebalo preispitati situaciju, u bliskoj suradnji s Komisijom te uz potporu ECDC-a. Komisija također može predložiti raspravu u Vijeću na temelju redovite procjene novih dokaza o varijantama.

Komisija bi tijekom rasprave mogla predložiti Vijeću da postigne dogovor o koordiniranom pristupu u pogledu putovanja iz zahvaćenih područja. Svaku situaciju koja je dovela do donošenja mjera trebalo bi redovito preispitivati.

