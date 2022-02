Petar Derdić i dalje na čelu Temeljnog ogranka Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Sladojevci

Sinoć (petak) je u Vatrogasnom domu DVD-a Sladojevci svoju redovnu godišnju izvještajnu skupštinu održao Temeljni ogranak Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Sladojevci, koja je ujedno bila i izborna.



Nakon intoniranja hrvatske himne i odavanja počasti svim poginulim, umrlim i nestalim hrvatskim braniteljima minutom tišine, sve je nazočne pozdravio predsjednik TO UHDDR Sladojevci Petar Derdić.



Predsjednik Derdić podnio je izvještaj o radu ogranka u 2021. godini, kao i financijsko izvješće za isto razdoblje. Izvješća su jednoglasno usvojena. Uslijedilo je razrješenje dosadašnjeg predsjedništva i prijedlozi za novo. Tako su, na prijedlog nazočnih članova, u novo predsjedništvo TO UHDDR Sladojevci izabrani više-manje isti ljudi. Za predsjednika je ponovo na mandat od četiri godine izabran Petar Derdić, novi dopredsjednik je Dragutin Perčić, za tajnika je ponovo izabran Ivan Najpurger, rizničar je Zdravko Kodrić, a članovi predsjedništva su Ivan Tropšek, Ivan Tkaličić i Franjo Fučkar.



Novi/stari predsjednik Petar Derdić je nakon reizbora podnio nazočnima plan rada i financijski plan za 2022. godinu, oba izvješća su jednoglasno usvojena. Također, predsjednik Derdić je zaslužnima za dosadašnji uspješan rad ogranka podijelio zahvalnice.



Na kraju su riječ dobili gosti, predstavnici i predsjednici braniteljskih i ostalih udruga i društava, koji su svi redom pohvalili dosadašnji rad TO UHDDR Sladojevci te im poželjeli puno uspjeha u predstojećim aktivnostima.

(www.icv.hr, adf; Foto: D. Fišli)