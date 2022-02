Početak tjedna hladan, ali sunčan: Evo kakvo nas vrijeme čeka u danima pred nama

- PROMO -

Ima li izraz „veljača prevrtača“ doista meteorološku podlogu? Veljača 2022. godine više pokazuje proljetno nego zimsko lice, ali još smo daleko od proljeća, barem ako ćemo gledati kalendarski početak proljeća.

Jutros se Virovitica budila na -4,5°C, Slatina -3,2°C i Bilogora uz pozitivnih 2,1°C. Podatak star 37. godine, kaže da smo na današnji dan imali najhladniji dan tijekom veljače od 1951. godine, od kada postoje službena mjerenja u bazi DHMZ-a.

Apsolutni minimum temperature za veljaču na području Virovitice smo imali 14. veljače 1985. godine – „ledenih“ -23,6°C.

Apsolutni maksimum temperature za veljaču na području Virovitice imali smo 25. veljače 2008. godine „proljetnih“ 21,4°C. 06. veljače

1969. godine na području Virovitice imali smo najdeblji snježni pokrivač tijekom veljače 60 cm.

Najsušniju veljaču smo imali 2008. godine kada je palo 10.1 mm oborine.

Najkišovitiju smo veljaču imali 2018. godine kada je palo 148.5 mm oborine.

Višegodišnji prosjek oborina tijekom veljače je 52.9 mm.

Danas uživamo u izmjeni sunca i oblaka, zadržat će se suho vrijeme. Tlak zraka je u padu, kao predznak brzog i prolaznog pogoršanja vremena koje očekujemo tijekom utorka.

Dnevne temperature zraka se kreću od 3°C do 10°C.

Tijekom utorka očekujemo postupno gomilanje oblaka. Tijekom poslijepodneva očekujemo postupan porast tlaka zraka. Oborine u obliku kiše očekujemo u drugom dijelu dana. Očekivana količina oborina za područje Virovitičko-podravske županije je 3-10 mm. Vjetar južnih smjerova, uz prolazak frontalnog sustava u okretanju na sjeverne smjerove.

Bit će toplije i izostat će jutarnji mraz. Tijekom dana očekujemo najviši dnevni hod do 15°C ili koji stupanj toplije.

U nastavku tjedna bi se trebalo zadržati suho i iznadprosječno toplo. Jutarnje temperature zraka od 2°C do 6°C. Najviše dnevne od 11°C do 15°C. Vjetar slab do umjeren južnih smjerova. Tijekom subote je mogućnost za pogoršanje vremena, no pričekajmo još koji dan pa ćemo znati više.

(www.icv.hr, kp)