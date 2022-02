POTPORA MINISTARSTVA Virovitičkoj Gradskoj knjižnici za zanimljive programe rekordnih 313.000 kuna

Fantastični knjigovnik za mlade, nove knjige, slikovnice, filmovi, glazba, stručni skup, ljetni program za djecu, Viroliber, digitalizacija zavičajne građe…

Za sve to Gradskoj knjižnici i čitaonici Virovitica ove su godine odobrena sredstva Ministarstva kulture i medija RH i to u ime javnih potreba u kulturi. I to u rekordnom iznosu dosad, zadovoljno kaže ravnatelj Robert Fritz.

– Možemo biti prezadovoljni s ovogodišnjim odobrenim programima za koje smo dobili rekordnih 313. 000 kuna. Najviše sredstava odobreno je za nabavu knjižne i neknjižne građe, 210.000 kuna, za akcije i manifestacije knjižnične djelatnosti 8.000 kuna te 90.000 kuna za dobavu i montažu ventilokonvektora za sustav grijanja i hlađenja, koji nam je neophodan za trajno funkcioniranje sustava – objašnjava ravnatelj Fritz.

Za druge programe koje su također kandidirali, ali nisu dobili sredstva, ravnatelj kaže kako će ih Knjižnica svejedno provesti i to uz financiranje iz svoje redovne djelatnosti te uz pomoć Grada Virovitice. Programi će, kao i dosad, za sve korisnike biti besplatni.

Važno je napomenuti kako su programi za koje je Knjižnica dobila značajna sredstva samo dio njenih aktivnosti. Ostaju redovni stalni sadržaji u Igraonici, Dječjem odjelu te književni susreti, tribine, likovne izložbe, radionice biblioterapije, izdavačka djelatnost…

Što se novih programa tiče, prvi počinje za koji dan, u ožujku.

-Kroz program Moj fantastični knjigovnik planiramo privući 24 mlada korisnika, tinejdžera u dobi od 13 do 18 godina, a koji će uz pomoć naših djelatnika sami izraditi jedinstveni interaktivni rokovnik, tzv. knjigovnik. Motiv će biti fantastika, nadahnuta literaturom koju vole. Ovaj program trajat će do ljeta, odnosno od ožujka do lipnja ove godine – kaže R. Fritz.

PRIČAONICE, STRUČNI SKUP, DIGITALIZACIJA

Iako je ljeto djeci rezervirano za praznike, Knjižnica pokazuje kako i u ovom periodu uživanja u slobodnom vremenu želi da se djeca u njenim prostorima osjećaju „kao kod kuće“. Osmislili su tako niz tematskih pričaonica i radionica za srpanj pod nazivom “Djeca u knjižnici” su namijenjene djeci predškolskog uzrasta i nižih razreda osnovne škole.

– Kroz četiri tematska tjedna programi će se održavati svakog dana u isto vrijeme, kako bi roditeljima bilo lakše organizirati obiteljski raspored. Polaznici će proći kroz zanimljive, ali i korisne teme kao što su Djeca u prometu, Djeca u prirodi, Djeca u Svijetu, Djeca u svemiru, imat će priliku učiti, zabaviti se, družiti i otkriti neka nova područja svojih interesa – smatra R. Fritz.

Nastavlja se dobra suradnja s drugim ustanovama kulture, s institucijama i udrugama pa će na toj osnovi Knjižnica ove jeseni održati i stručni skup vezan uz zajedničke teme, interese i doprinos struci i lokalnoj zajednici. Skup će otvoriti priliku za nove stručne i znanstvene radove, objašnjava ravnatelj, uz poveznicu promocije zajedničkih projekata i programa, a na korist svih građana.

Govoreći o digitalizaciji starih virovitičkih novina i časopisa, R. Fritz kaže kako je sretan što se nastavlja ovaj važan program, a koji će rezultirati Verucianom – zbirkom digitalizirane virovitičke baštine.

-Slijedi nam digitalizacija Virovitičkog zavičaja i Hrvatskog tjednika, nastavak digitalizacije Virovitičkog lista te druge vrijedne ‘slobodne’ građe. U konačnici, svu navedenu građu uključit ćemo u Hrvatsku digitalnu knjižnicu – objašnjava ravnatelj.

ULAGANJE U POTREBNE UVJETE

Rokovo će i ove godine biti u znaku Virolibera, koji promiče knjige i književno stvaralaštvo s naglaskom na zavičajno stvaralaštvo. Ljubitelji literature i ovaj će put imati priliku uživati u otkrivanju novih zavičajnih autora i djela, zahvaljujući i potpori Ministarstva kulture i medija.

A da bi u knjižnici sve funkcioniralo besprijekorno i kvalitetno se sačuvala vrijedna građa, Knjižnicu čeka i ulaganje u mikroklimatske uvjete koje ove ustanove moraju zadovoljiti. Virovitička knjižnica to čini uz pomoć ventilokonvektora za sustav grijanja i hlađenja.

Nakon 14 godina korištenja, sustav treba 11 kazeta koje je potrebno zamijeniti novima. Knjige i druga građa tako ostaje najbolje sačuvana, a djelatnici i svi korisnici tijekom cijele godine imaju ugodno mjesto za rad, učenje, odmor i nove spoznaje. (www.icv.hr, mlo)