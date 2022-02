Svestrani Krešimir Kepka: Danas je među „kraljevima“ opreme za koncerte i vjenčanja, probija se i s garažnim vratima

- PROMO -

Nekada je bio pravi Casanova, doduše na klavijaturama, s kolegom bubnjarem Marijem Golubom, gitaristom Dubravkom Lukićem i basistom Damirom Bakićem, koji je bio i glavni vokal. Potom je umjesto pod svjetlima reflektora postao glavni i zadužen za njihov raspored i raspored mikrofona na pozornici, za dim (tekući dušik) na podu svadbene dvorane i hladne prskalice na svadbenoj torti.

Pokrenuo je i biznis s garažnim vratima, ogradama i motorima za pomične ograde te proširio posao na šatore i ugostiteljstvo za velike događaje. Danas je među „kraljevima opreme“ za koncerte i vjenčanja u Hrvatskoj. Riječ je o obrtniku Krešimiru Kepki iz Virovitice.

Spomenete li njegovo ime bilo gdje na području Virovitičko-podravske županije ili među pjevačima u Hrvatskoj, svatko će se nasmiješiti i reći po kojem ga koncertu, zabavi, nastupu ili vjenčanju pamte. Nerijetko će priču popratiti i pokojom anegdotom. A ovaj svestrani Virovitičanin zaista ih ima.

TAJNE IZA POZORNICE

Krešimir, znan samo kao Kepka, jedan je od poznatijih u ovom dijelu Hrvatske, pojedinac u vojsci menadžera, tehničara, servisera, montažera opreme, majstora zaduženih za osvjetljenje, zvuk, izgled pozornice, odnosno svim onim uglavnom „nevidljivim“ radnicima koji su zaduženi za koncerte ili svatove koji se dugo pamte. Jer, iza svakog odlučnog koncerta ili neke veće manifestacije stoji desetak, ako ne i stotinu radnika koji su zaduženi da sve funkcionira kao švicarski sat, priča nam.

U posljednjih dvadesetak godina Krešimir Kepka je prošao i skupio ogromno iskustvo u industriji zabave, ali i privatnom sektoru kao obrtnik. Zna sve o pozornicama i zahtjevnom poslu iza nje. S nama je, u drugoj godini korone, kad su slavlja, koncerti i vjenčanja pali za gotovo 90 posto, podijelio svoju zanimljivu priču, što sada radi i kako se snalazi na tržištu.

Krenimo redom.

„Karijeru“ u zabavnoj industriji ovaj školovani električar počeo je u grupi „San“, a zatim i „More“. Dok je uspješno balansirao s notama „Cesarice“ za klavijaturama, pomno je slušao i kako reagira mikrofon, odjekuju li tonovi u dnu dvorane dok mladenci okupljaju svoje goste na ples.

ELEKTRIČAR ZA KLAVIJATURAMA

– Kako sam električar po struci, uvijek me zanimala tehnika. Tako sam u bendovima u kojima sam svirao uvijek nešto „štimao“, „šarafao“. Odluka da se bavim ozvučenjima došla je, rekao bih, zato sasvim prirodno – sjeća se naš sugovornik koji je nakon grupe „More“ pokrenuo i vlastiti bend, već gore spomenuti „Casanova“.

– Tada je bilo jako puno posla. Samo svatova svirali smo oko 50 na godinu. Bez sajmova, kirvaja, dana škola, gradova i općina – ističe Kepka te kaže kako su punih sedam godina naveliko svirali i radili ne samo na području Virovitičko-podravske županije, već i na zagrebačkom kraju, pa i šire. Dvorana, park, šator, garaža, dvorište, obiteljske kuće, ulica – na svim su tim mjestima pjesmom i zvukom Kepka i Casanove ostavili svoj trag.

– To mi je jedno od najljepših razdoblja kojih se sjećam, potpuno drugi tip života. Ono kad si mlad, družiš se s ljudima koji su ti i prijatelji i kolege svirači. Gotovo svaki dan je neko okupljanje. Tijekom tjedna probe, a svaki vikend svirka. No, ima to i svoju težu stranu. Obitelj trpi – nikad te nema doma – o gorko-slatkim uspomenama govori Krešimir.



Svaki novi nastup rasvijetlio je i novu potrebu: ulagati u bolju, kompletniju opremu. Krešimir je osnovao tvrtku „Mega Sound“ i kupio prvi razglas. Vrlo brzo posao iza pozornice postao je jednako važan kao i onaj na njoj, a kasnije i važniji.

– Prvo sam počeo raditi sitne poslove, nastupe, vjenčanja. Nikada nisam pjevao, ali mikrofon mi nije stran. Vodio sam programe, najavljivao mladence, slavljenike. Kako je posao rastao, počeo sam kupovati sve više opreme. U tom razdoblju puno mi je svojim iskustvom pomogao Petar Rešetar iz Pitomače, koji je dugi niz godina bio zaposlen u tvrtki „Subing“ iz Križevaca koja je bila lider po opremi i uređajima.

Naučio me puno i na tome sam mu i danas zahvalan. Prva lekcija – ako želite raditi, morate tržištu ponuditi kvalitetu i samo najbolje – ističe Krešimir Kepka iza kojeg su danas stotine uspješnih koncerata poznatih pjevača s hrvatske estrade, te brojni sportski i drugi događaji.

Radio je dosad s Petrom Grašom, Gibonnijem, Općom opasnosti, Psihomodo Popom, Željkom Joksimovićem, Jelenom Rozgom, Ivanom Zakom, Vannom, Massimom, Željkom Bebekom, Zabranjenim pušenjem, Vigorom, Majom Šuput, Draženom Zečićem, Frajlama, Sergejem Ćetkovićem, S.A.R.S.-om, Vatrom, Markom Perkovićem Thompsonom, Halidom Bešlićem, Nedom Ukraden, Danijelom Martinović, Prljavim kazalištem, Klapom Cambi, Klapom Intrade, Klapom sv. Juraj, Mejašima, Beginima, Najboljim hrvatski tamburašima, Slavonija Bendom i mnogim drugima…

Pamte ga i pjevači s humanitarnih koncerata, svirači glazbenih i drugih umjetničkih škola u Hrvatskoj…

Krešimir Kepka poznat je i po tome da mnoge stvari odradi „pro bono“. Kaže, smisao je pogurati mlade koji tek počinju u glazbenim vodama, spasiti događaj ako tehnika otkaže, učiniti slavlje nezaboravnim.

SVAKA GREŠKA SE VIDI I ČUJE

Od jednog izvođača na pozornici do čak stotinu (na primjer, na prošlogodišnjem danu Glazbene škole „Jan Vlašimsky“ u Virovitici) za Krešimira i njegove djelatnike obveza je ista: osigurati najbolji zvuk, najbolju rasvjetu i najbolje efekte.

– Zvijezda ili zvijezde izvođači moraju doći do najboljeg izražaja ne samo na pozornici, već i na snimkama. Danas svi snimaju koncerte, svaka se greška i mana jako skupo plaćaju – upozorava Kepka, koji kaže kako su u ovom poslu zadovoljan organizator i izvođač najbolja reklama.

– Ne vrijedi se sam hvaliti ako to tvoj rad ne potvrđuje. Svaki događaj je zato i novi test kvalitete. Kod nastupa uživo svaka greška se odmah čuje i vidi. Ne možete sakriti da mikrofon pjevača ne radi. Imate dvadeset tisuća ljudi koji ga jednostavno – ne čuju – slikovito objašnjava naš sugovornik.

Naglasio je kako je iza svakog nastupa jako puno posla, dogovora i same organizacije. Dvosatni koncert poznatog benda, svadba od osam sati ili nastup folkloraša od sat i pol – za osobe zadužene za pozornicu, rasvjetu i zvuk ponekad to znači posao od desetak sati pa do nekoliko dana, uključujući pripremu i probe.

MOTAJ KABLOVE, KREŠO!

– Ponekad nam je na pozornici cijela ‘mašinerija’ za pjevača i bend. Samo kablova ponekad ima oko 150. Bez jednog zvučnika, mikrofona, reflektora. Sve mora biti pokriveno do u najmanji detalj – otkrio nam je Kepka te sa smiješkom istaknuo kako je jedno od najvažnijih pitanja kada razmišlja o novom angažmanu: „Kako stoje sa strujom?“.

– Kad imate pozornicu doslovno na livadi, a morate uključiti tridesetak kablova samo za zvuk i svjetla, to je pitanje jako važno. Dapače, ponekad će presuditi možete li odraditi taj posao ili ne – sa smiješkom kaže Kepka, dodavši kako je svaki nastup stoga priča i izazov za sebe.

Za svakog od izvođača i organizatora, neovisno je li riječ o pjevaču iza kojeg stoji menadžer ili je riječ o događaju vezanom uz dan neke ustanove, škole, grada ili općine, pa komunicira i dogovara s njihovim predstavnicima, za sve njih naš sugovornik čuva samo riječi hvale.

– Svi su oni profesionalci koji jako puno rade, koji znaju cijeniti kvalitetu i dobro odrađen posao. U ovom poslu preporuka je sve. To nas je spasilo da i ove godine, kada se tržište opet polako budi, budemo traženi – ističe.

To ga je, tvrdi Kepka, ohrabrilo i na otvaranje druge tvrtke „Mega Eventi“ za organizaciju velikih manifestacija te ulaganje u šatore za velika događanja.

Upravo ih je svestranost na tržištu – oprema za koncerte i vjenčanja, šatori, garažna vrata – spasilo da u ove dvije godine ne stave ključ u bravu, iako su, poput drugih obrtnika, pretrpjeli teške gubitke.

DOGAĐAJI ‘NA KAPALJKU’

– U 2020. godini promet nam je pao za 99 posto. U samo nekoliko dana otkazano nam je sve što smo unaprijed dogovorili za cijelu godinu. Nije bilo manifestacija, vjenčanja, maturalnih zabava, ni čega drugog – teška srca sjeća se Kepka, napomenuvši kako je neko vrijeme pokušavao spasiti sva radna mjesta u firmi, ali da to jednostavno nije bilo moguće.

Ušteđevina se otopila, a od šest stalno zaposlenih na kraju je mogao zadržati samo dvoje.

Poznat kao borac, Krešimir nije odustajao. Pojačao je rad s ogradama i garažnim vratima, poslom kojim se bavi posljednjih desetak godina, usporedno s ozvučenjem. I to mu je krenulo jako dobro. Trud i kvaliteta su prepoznati pa ga danas zovu diljem Hrvatske za ugradnju i montažu garažnih vrata i kliznih ograda na poslovnim prostorima, obiteljskim kućama, dvoranama….

– Sve je više upita, a osim s tvrtkama, radimo i s građanima. Nadamo se da će se tržište stabilizirati i pokrenuti na bolje. Po prirodi sam optimist. Razmišljam, ako smo opstali u jako teškom razdoblju, onda sada može biti samo bolje. U ovom trenutku imamo najave za sajmove (npr. Viroexpo), manifestacije (Rokovo) i koncerte, koji bi se po svemu sudeći, ove godine mogli održati.

Kreditne linije su također povoljne pa razmišljamo i o proširenju posla. Planiramo graditi halu u Koriji za potrebe pogona za ograde i garažna vrata, što će, uz posao vezan uz događaje, sigurno omogućiti i nova radna mjesta. Iskreno, to me najviše raduje, da od ovog posla i drugi imaju koristi. Mogu samo reći da se moramo boriti, iz dana u dan, pa onda i rezultati dođu – zaključuje svoju priču Krešimir Kepka.

(www.icv.hr, mlo, foto: privatni album, Mega Sound)