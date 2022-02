Tajne hrvatskog srednjovjekovlja organiziraju konferenciju „Povijest i kreativna industrija – spoj (ne)spojivog“

Na Filozofskom fakultetu u Osijeku 17. ožujka od 9 sati održat će se konferencija „Povijest i kreativna industrija – spoj (ne)spojivog“ koju organizira stranica Tajne hrvatskog srednjovjekovlja u suradnji s Fakultetom.

Stranicu Tajne hrvatskog srednjovjekovlja pokrenuli su studenti Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Osijeku, a ona obrađuje teme nacionalne srednjovjekovne povijesti te tako približava srednjovjekovne teme široj javnosti.

– U suradnji s Odsjekom za povijest Filozofskog fakulteta u Osijeku osmislili smo i pokrenuli konferenciju „Povijest i kreativna industrija – spoj (ne)spojivog“. Cilj konferencije je pokazati studentima i široj javnosti da povijest nije isključivo ograničena na prosvjetu i nekoliko kulturnih institucija, nego da se može koristiti u širokom spektru industrija, od IT sektora do glazbe i spisateljstva. Na konferenciji će kao izlagači sudjelovati i studenti koji će predstavljati svoje kreativne ideje i projekte. Konferencija ovakvoga tipa do sada nije organizirana na Filozofskom fakultetu u Osijeku, tako da je ova konferencija prvijenac u razmatranju povijesti i kreativne industrije. U konferenciju su kao izlagači uključeni predstavnici raznih kreativnih industrija, od IT sektora, preko udruga koje se bave očuvanjem baštine, muzeja koji implementiraju tehnologiju, pa sve do ilustratora – kažu organizatori.

(www.icv.hr)