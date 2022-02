U planu veliki infrastrukturni projekti za osječki Donji grad: Na popisu su rekonstrukcija nogostupa, rasvjeta, urbana oprema…

Nakon svih planiranih ovogodišnjih investicija, osječki Donji grad zasigurno će postati još poželjnija destinacija za ugodan obiteljski život.

Naime, riječ je o jednoj od najvećih gradskih četvrti s više od 11.000 stanovnika koja sa svim svojim sadržajima poput tržnice, pošte, Doma zdravlja, predstavlja zaokruženu urbanu cjelinu, a ove godine u nju će biti uloženo više od pola milijuna kuna.

Kako je za Osječku televiziju istaknuo Frano Barać, predsjednika Gradske četvrti Donji grad, od ukupnog iznosa 583.100 kuna za nogostupe je namijenjeno 250.000 kuna, za nerazvrstane ceste 200.000 kuna, za rasvjetu 83.000 kuna, a za urbanu opremu 53.100 kuna.

Uz to, uskoro će započeti temeljita rekonstrukcija Mostarske ulice u cijeloj njezinoj dužini. Mostarska ulica nije obnavljana zadnjih pedesetak godina i u derutnom je stanju. Radovi uključuju preasfaltiranje ulice te potpunu obnovu nogostupa. Vrijednost investicije je 400.000 kuna, a projekt je financijski omogućila gradska uprava.

U planu je i obnova dječjeg igrališta na Trgu bana Jelačića, što uključuje nabavu novih sprava te popravak postojećih, kao i izmjenu tartan podloge ispod svih sprava.

Popravljena će biti i rasvjeta u Ulici Branka Šimića i Mostarskoj ulici gdje su neki dijelovi potpuno neosvjetljeni.

Zahvaljujući novcu iz gradske blagajne, realizirat će se i projekt obnove Cvjetkove ulice od Crkvene do Kišpatićeve gdje će se izmijeniti kompletna infrastruktura, a vrijednost tih radova iznosi otprilike dva milijuna kuna. Također se planira napraviti dio ulice Matije Gupca od Ine do Zelenog polja, a Hrvatske ceste financirat će radove na dionici od MIO Osijeka do Nemetina.

(www.icv.hr, tj)