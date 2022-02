Virovitica minimalno slavila u Suhopolju: Braća Sertić strijelci za ”grofove”, Petrinić dvostruki strijelac za hrvatskog trećeligaša

- PROMO -

Prava nogometna ”poslastica” gledala se jučer (subota) na pomoćnom terenu stadiona Park. Nogometaši Suhopolja u sklopu priprema za nastavak sezone u 4. ligi Bjelovar-Koprivnica-Virovitica ugostili su nogometaše Virovitice, hrvatskog trećeligaša. Iako je utakmica bila prijateljskog karaktera, čvrsta, ali korektna igra s obje strane, dala je naslutiti da i jedna i druga momčad žele pobjedu u ovom županijskom derbiju. Nema u tome ništa čudno, jer, bila je za trenere Samuela Spudića i Krešimira Crvenku, bila je ovo prilika da vide u kakvom se stanju trenutno nalaze njihove momčadi, ali i da se sa što boljim rezultatom krene u novi tjedan priprema.

Do prvih uzbuđenja nije se trebalo dugo čekati. Nakon udarca Antonija Ognjenovića kojim je tek zagrijao Vidaka, vidjeli smo i prvi pogodak. Nikola Suvajac ubacio je loptu u šesnaesterac domaćina gdje je najviši u skoku bio Luka Špoljar koji je ”narančasto-crne” doveo u prednost nakon osam minuta igre.

Već se u tom periodu vidjelo kako će utakmica proteći u nadigravanju. Obje momčadi težile su pas igri i kreiranju čistih prilika, no organizirane obrane i na jednoj i na drugoj strani nisu dozvoljavale previše takvih šansi. Novo uzbuđenje vidjeli smo u 21. minuti kad su dečki s Vegeške povećali svoju prednost, a i ovaj je zgoditak postignut nakon centaršuta. Nakon još jednog prekida i ubačaja u šesnaesterac lopta je po drugi put odsjela u mreži, a ovog puta domaćeg vratara svladao je Karlo Petrinić.

Udarac Buzuka u 29. minuti dao je naslutiti da se ”žuto-zeleni” polako bude, a samo deset minuta kasnije mreža se zatresla i na drugoj strani terena. Odličan ubačaj uputio je Grljak, a najviši je na 11 metara bio Marko Serić koji neobranjivo glavom šalje loptu iza Tomljanovićevih leđa.

S rezultatom 1:2 otišlo se na odmor, a nakon samo pet minuta igre u drugom dijelu ”sijevnule” su dvije prilike na obje strane terena. Prvo je Vinovrški uputio udarac prema Vidakovim vratima, Grljak je opasnost očistio s gol crte, a na drugoj strani zaprijetio je Buzuk. Njegov dobar udarac ipak nije bio dovoljno precizan te je lopta završila pored gola.

Do novog odličnog poteza čekali smo svega nekoliko minuta. Grofovi su krenuli po izjednačenje, no po oduzetoj lopti pogodak je pao na drugoj strani. Vinovrški je nakon svoje šanse preuzeo ulogu asistenta, poslao je preciznu dubinsku loptu iza leđa domaće obrane, a situaciju 1 na 1 mirno je realizirao Petrinić koji je postigao svoj drugi zgoditak na utakmici za prednost Virovitice od 1:3.

Suhopolje je moglo ekspresno odgovoriti na novo povećanje vodstva gostiju, no dobar udarac Klemena u 64. minuti obranio je Kirin. Dejan je do kraja utakmice još jednom ozbiljno zaprijetio Kirinu koji je i u tom navratu uspio sačuvati svoju mrežu. U velikoj prilici našao se i novopridošli Lovro Štefanec koji je nakon Graljkovog ubačaja poslao loptu uz samu vratnicu, no precizan je zato bio Marin Sertić koji je, nakon još jednog Grljakovog ubačaja, matirao Kirina za konačnih 2:3.

Do kraja susreta i gostujući su igrači stvorili nekoliko prilika, sve to nije bilo dovoljno za promjenu rezultata, a u globalu, i jedan i drugi trener mogu biti zadovoljni igrom koju su njihovi igrači pružili.

– Kao prvo, želim čestitati Krešimiru na pobjedi, a želim čestitati i igračima jer tempo je bio stvarno dobar i utakmica je poslužila svojoj svrsi. Što se tiče moje momčadi, više sam zadovoljan drugim dijelom utakmice nego prvim, jer smatram da smo u njemu mogli malo bolje parirati Virovitici. Imali smo previše kontakta s loptom što je usporilo našu igru, no kada smo to riješili sve je izgledalo puno bolje. Sve u svemu, zadovoljan sam. Stvorili smo dosta prilika protiv odlične momčadi što je jako dobar pokazatelj, a nadam se kako će se ove dobre igre prenijeti i u ligaško natjecanje. Ovog tjedna nastavljamo dalje, odradit ćemo četiri treninga, a u subotu nas očekuje nova pripremna utakmica- zadovoljan je nakon utakmice bio trener Suhopolja Samuel Spudić.

Zadovoljan je nakon 90 minuta bio i Krešimir Crvenka, trener Virovitice.

– Zadovoljan sam igrom i postignutim rezultatom, a svi igrači koji su doputovali dobili su svoju priliku na terenu. Odigrale su gotovo dvije kompletne postave, no kad počne prvenstveno natjecanje nećemo toliko mijenjati, iako će biti dovoljno prilika da svi igrači zaigraju- zaključio je trener Virovitice Krešimir Crvenka.

(www.icv.hr, mra, mš, foto: M. Šolc)