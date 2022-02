Virovitičke košarkašice Z-15 teže od očekivanog dobile Koprivnicu: Slijedi veliki derbi protiv Radosti iz Čakovca

Nakon što su u prvom dijelu Prvenstva Regije Sjever, za djevojke do 15 godina starosti, deklasirale vršnjakinje iz Koprivnice, igračice ŽKK Virovitice na gostovanje su se uputile uz onu ‘lako ćemo’. Kada se s tom primisli krene u dvoboj obično i rezultat ne bude u okviru očekivanja.

Mlak ulazak u utakmicu ohrabrio je Koprivničanke i velikom borbenošću prvih pet minuta održale u egalu (5:5) da bi pomalo iznerviran trener Robert Fritz izvadio početnu postavu i na teren poslao igračice koje uskoro očekuje poluzavršnica Prvenstva Hrvatske do 13 godina starosti, no nije bilo pomaka. Čak je prva četvrtina završila s 13:11 za domaće igračice. Kad se mislilo da gore po Virovitičanke ne može pokazalo se da može i kroz poroznu obranu serijom 8:0 Koprivničanke su došle do +10.

Uslijedila je još jedna minuta odmora trenera Roberta Fritza koja je rezultirala prvenstveno smanjenjem broja izgubljenih lopti kojih su Virovitičanke do kraja utakmice skupile čak 34. Dvije osvojene lopte Martine Sabo, dva lijepa prodora Marte Lede Kalaš i nekoliko uhvaćenih lopti Nike Pavelić do poluvremena su utakmicu vratile u egal.

U poluvremenu je trener Fritz pozvao Virovitičanke u svlačionicu i što god im tamo rekao na teren, izašla je borbenija i koncentriranija ekipa koja je iz minute u minutu povećavala prednost do konačnih 72:49.

Virovitičanke je predvodila Marta Leda Kalaš koja je uz 24 postignuta koša dodala 6 osvojenih lopti, 5 skokova i 3 asistencije. Martina Sabo postigla je 14 koševa uz 6 skokova i 5 asistencija. Svakako treba istaknuti Niku Pavelić koja je postigla 4 koša no tome dodala čak 14 skokova i 3 asistencije. Jednu od svojih najboljih utakmica odigrala je Korina Bosnić koja je postigla 11 koševa uz 4 osvojene lopte. Ena Salajić postigla je 6 koševa i osvojila jednu loptu, Alisa Lovreković postigla je 5 koševa uz 3 skoka.

U strijelce su se upisale i Dorotea Blažičević, Lorena Kanižaj, Nika Gverić i Monika Požežanac Sabolić. Dorotea je ostvarila i 4 skoka, dvije osvojene lopte i asistenciju, Lorena je uspješno skočila 3 puta i osvojila jednu loptu dok je Nika Gverić dodala jednu asistenciju. Bez pogodaka su ostale Lana Bajivić i Margareta Cenger. Lana je upisala 5 skokova i dvije osvojene lopte, dok je Margareta osvojila 5 lopti uz po dvije asistencije i dva skoka.

Ovom pobjedom Virovitičanke su ostvarile i svoju sedmu pobjedu uz samo jedan poraz. Sada im predstoje dvije derbi utakmice kontra Radosti iz Čakovca koje će odrediti prvaka ovogodišnjeg Prvenstva Regije Sjever. Eventualne dvije pobjede Virovitičanki dovele bi ih do titule što bi bilo i najveće iznenađenje ovogodišnjeg natjecanja u svim dobnim kategorijama. Trebat će velika pomoć navijača i igra daleko bolja od jučerašnje.

ŽKK Koprivnica – ŽKK Virovitica 49:72

ŽKK Virovitica: Bajivić, Blažičević 2, Bosnić 11, Cenger, Gverić 2, Kalaš 25, Kanižaj 2, Lovreković 5, Pavelić 4, Sabo 14, Sabolić Požežanac 2, Salajić.

(ŽKK Virovitica)