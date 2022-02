Virovitičke košarkašice Z-15 u derbiju kola u Križevcima iznenadile domaći Radnik

- PROMO -

Virovitičke košarkašice do 15 godina starosti nakon poraza u prvom dijelu Prvenstva Regije Sjever od Radnika s 15 koševa razlike, otputovale su u Križevce potajno se nadajući da mogu iznenaditi favorizirani Radnik. Naime, prvoplasirana ekipa uz titulu prvakinja Regije Sjever izborit će poluzavršnicu Prvenstva Hrvatske. Virovitičanke su upisale svoju šestu pobjedu i trijumfom nad Radnikom dobile priliku da u izravnim dvobojima s Radosti iz Čakovca prirede prvorazredno iznenađenje i kao najmlađa ekipa u ligi izbore poluzavršnicu, no pođimo redom.

Utakmica u Križevcima odisala je potpunom neizvjesnošću u prvoj polovici utakmice. Prva četvrtina zavšila je rezultatom 9:7, dok se na poluvrijeme otišlo s prednošću Križevčanki 25:23.

U poluvremenu je trener Robert Fritz priredio iznenađenje za trenera domaćih i zonskim presingom u prvih pet minuta drugog dijela gotovo ‘slomio’ utakmicu. Borbene Virovitičanke serijom 14:2 stvorile su ‘velikih’ 10 koševa prednosti koje su održale do kraja treće četvrtine. Sredinom posljednje četvrtine kapetanica Marta Leda Kalaš nezgodno je stala te je bilo nužno da napusti teren. Par trenutaka uvukla se doza neizvjesnosti no tada su Martina Sabo s nekoliko kontri i Nika Pavelić s više uspješnih skokova utakmicu odvele na 13 koševa razlike.

Trener Robert Fritz pozvao je minutu odmora i pojasnio djevojkama da se ukazala prilika da pobjede s više od 15 koševa razlike i u međusobnim omjerima osiguraju prednost nad Radnikom iz Križevaca. Djevojke su svojom borbenošću i odličnom obranom do kraja utakmice to i ostvarile i stigle do konačnih 57:39, odnosno 18 koševa razlike.

Svoju možda i najbolju utakmicu odigrala je Martina Sabo koja je uz čak 26 koševa upisala 8 osvojenih lopti, 7 skokova i 5 asistencija. Svakako svoju najbolju utakmicu odigrala je Nika Pavelić koja je uz 8 postignutih koševa dodala čak 15 skokova i 4 osvojene lopte. Nika Gverić postigla je 8 koševa uz 4 asistencije i 2 skoka, dok je do ozljede Marta Leda Kalaš postigla 7 koševa te 6 skokova, 4 osvojene lopte i dvije asistencije. Margareta Cenger postigla je 6 koševa uz 4 osvojene lopte, 3 skoka i dvije asitencije. Alisa Lovreković postigla je 4 koša te 3 puta uspješno skoćila dok je 3 skoka upisala i Lana Ojurović.

Trener Robert Fritz bio je iznimno zadovoljan borbenošću svojih igračica, a osobito obranom kod zonskog presinga.

-Ostvarili smo veliku pobjedu koja nam je gotovo osigurala drugo mjesto, ali i priliku da pokušamo ostvariti svoj san i pobjedama nad Radosti iz Čakovca osvojiti još jednu titulu prvakinja Regije Sjever i poluzavršnicu Prvenstva Hrvatske. Ono što me posebno rastužilo je ozljeda naše kapetanice Marte bez koje ćemo iznimno teško do tog uspjeha. Iskreno se nadam da je ozljeda ipak nešto lakše prirode i da će nam Marta moći pomoći u ostvarivanju ove iznimne prilike – naznačio je trener Fritz.

ŽKK Radnik Križevci – ŽKK Virovitica 39:57

ŽKK Virovitica: Benko, Bosnić, Cenger 6, Gverić 8, Kalaš 7, Lovreković 4, Ojurović, Pavelić 8, Sabo 26.

