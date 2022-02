Zaiskrilo u susretu Viro Virovitice i KTC-a: Mateo Brašnić Ferreira i Domagoj Masnec isključeni nakon ‘okršaja’

- PROMO -

U 15. kolu 1. hrvatske lige Sjever, rukometaši Viro Virovitice na svom su terenu u sportskoj dvorani Tehničke škole poraženi od križevačkog KTC–a 30:21.

Na početku su gosti iz Križevaca bolje ušli u susret i poveli 3:0. Domaći rukometaši nakon tog su se razbudili i smanjili gostujuću prednost na 5:4. Kada je trener Križevčana, inače dugogodišnji igrač Viro Virovitice, Dalibor Sokač počeo razmišljati o minuti odmora, njegovi igrači ponovno odlaze na sigurnu prednost (13:6). Na odmor se odlazi s prednošću Križevčana 15:9.

U drugoj minuti drugog dijela, zbog učestalih prigovora, domaći trener Damir Vašarević ‘zaradio’ je žuti karton. Napeti odnos između domaće momčadi i službenih osoba nastavio se do kraja utakmice. U domaćim redovima nisu bili zadovoljni nizom odluka sudačkog dvojca iz Zagreba.

Domaći igrači upornošću i borbenošću u 49. minuti dolaze na zaostatak od četiri zgoditka (22:18), međutimm propustili su tri napada za smanjivanje zaostataka na samo tri pogotka. Gosti se ponovno bude i u sedam minuta s pet zgoditaka rješavaju pitanje pobjednika.

Šest minuta prije kraja iznenada dolazi do naguravanja igrača na centru terena, nakon čega su Mateo Brašnić Ferreira i Domagoj Masnec dobili crvene kartone. Do kraju su se ‘duhovi primirili’ i gosti su došli do pobjede 30:21.

Viro Virovitica: Karlo Štimac (8+0), Dino Meter (5+0), Karlo Starčević, Filip Kosanović, Vladimir Flanjak 8, Antonio Pavić 1, Hrvoje Vašarević 1, Mateo Brašnić Ferreira 1, Ivan Vrbančić 3, Mateo Drinovac, Dominik Arsić 4, Tomislav Kos Kalanja. Leon Dujmović 2, Rene Velić i Matko Moslavac 1. Trener: Damir Vašarević.

(www.icv.hr, mš, foto: M. Šolc)