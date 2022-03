1. HRL SJEVER Rukometaši Viro Virovitice poraženi na gostovanu u Sisku

Jučer (srijeda) je u sisačkoj sportskoj dvorani Zeleni brijeg odigrana posljednja utakmica 20. kola 1. hrvatske lige Sjever između momčadi Siska i Viro Virovitice. Domaća momčad na kraju je došla do minimalne pobjede 31:30.

Prvih deset minuta prednost je bila na strani domaćina, od 11. do 14. minute gosti iz Virovitice imaju minimalnu prednost nakon čega domaći rukometaši ponovno preuzimaju kontrolu rezultata. Na odmor se odlazi s prednošću rukometaša Siska 19:16.

Na početku drugog dijela serijom 3:0 domaća momčad odlazi na +6 (22:16), međutim bude se gosti i serijom 5:0 dolaze samo na zgoditak zaostatka. Sredinom drugog dijela Virovitičani uspijevaju poravnati rezultat (24:24). Nekoliko minuta igra se gol za gol. Od 49. do 55. minuta niti jedna ekipa nije uspjela poentirati. Konačno domaći rukometaši pogađaju gostujuću mrežu i vode 28:26. To im je bila kapitala prednost, koju im je bila dovoljan da dođe do pobjede, nakon deset sušnih kola.

Najefikasniji u virovitičkim redovima su bila Vladimir Flanjak s deset i Mateo Drinovac sa sedam zgoditaka.

U subotu 26. ožujka momčad Viro Virovitice u 21. kolu ugošćuje momčad Novog Zagreba. Susret se igra u sportskoj dvorani Tehničke škole u 14:30 sati.

Viro Virovitica: Dino Meter, Karlo Štimac, Karlo Starčević, Mateo Drinovac 7, Vladimir Flanjak 10, Antonio Pavić, Hrvoje Vašarević, Toni Smutni, Robert Rešetar, Ivan Vrbančić 6 (5), Mateo Brašnić Ferreira 1, Dominik Arsić 3, Tomislav Kos Kalanja 2, Domagoj Šepak 1, Leon Dujmović i Mateo Mijatović. Trener: Damir Vašarević.