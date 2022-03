3. HRL ISTOK Bez Sare Špiranec rukometašice Mikleuša izgubile od lidera Darde 35:30

U 13. kolu 3. hrvatske lige Istok rukometašice Mikeuša poražene su na svom terenu 35:30 od vodeće ekipe lige, Darde. To je prvi poraz rukometašica Mikleuša u drugom dijelu sezone, a u domaćim redovima nije bio jedne od ponajboljih igračica Sare Špiranec.

Od samog početka utakmice gošće iz Darde su bile u prednosti, ali se niti u jednom trenutku nisu uspjele rezultatski znatnije odvojiti. Na odmor se otišlo s rezultatom 18:15 u korist Darde. Nakon devet minuta igre u drugom dijelu zgoditkom Patricie Bajsar ekipa Mikleuša poravnala je na 22:22, to su ponovile u još dva navrata, a nakon toga igračice Darde su se ponovno odvojile na dva do tri zgoditka prednosti. U posljednjih desetak minuta gošće iz Baranje došle do do najveće prednosti od šest zgoditka (33:27). Do kraju su domaće igračice uspjele smanjiti na konačnih 35:30.

U domaćim redovima najefikasnije su bile Josipa Lukić s devet te Ana Čurić i Iva Šantić s po šest zgoditaka. U idućem kolu rukometašice Mikleuša gostuju u Đakovu gdje igraju i istoimenom domaćom ekipom.

Mikeuš: Katarina Bilić, Ana Čurić 6, Lara Krupa, Patricia Bajsar 3, Dora Dubaić, Nives Sveček 1, Iva Šantić 6, Josipa Lukić 9 (6), Andrijana Miklić 3, Antonela Jakočić 2, Ivona Lukić i Dorotea Dolovski, trener: Sami Deda.

