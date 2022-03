Čak trećina ljudi pati od nekog oblika nesanice: Uz ovu metodu zaspat ćete za samo dvije minute

Nije tajna da je dobar san jedan od ključnih faktora zdravog života. Isto tako, nažalost, poznata je činjenica da čak trećina ljudi pati od nekog oblika nesanice, s tim da se kod odraslih taj broj penje na skoro 50 posto, a pandemija u kojoj i dalje djelomice živimo tome sigurno nije pomogla.

Ako i sami imate problema sa snom, svakako biste trebali probati ovu metodu koja bi vam mogla pomoći da lakše utonete u san. Proces traje samo dvije minute, koristi se u američkoj vojsci, a razvio ga je jedan od najuspješnijih sportskih trenera dvadesetog stoljeća – prenosi Index

Opustite mišiće lica i ruku i dišite

Ukratko, proces se sastoji u sljedećem: prvo opustite mišiće lica, jezik, čeljust i mišiće oko očiju. Potom spustite ramena što je niže moguće, pa isto ponovite i s rukama. Kad ste pripremili tijelo za počinak, duboko dišite i pokušajte očistiti glavu od misli. Ako ne mislite ni na što desetak sekundi, trebali biste zaspati.

Postoji još jedan zgodan trik, upravo onaj kojem pribjegavaju američki marinci u ratu: zamislite da ležite na mirnoj rijeci u čamcu i da gledate nebo iznad vas, ponavljajući pritom mantru “nemoj misliti”.

Ovu je tehniku, kao što je spomenuto, razvio jedan od najuspješnijih trenera modernog doba. Njegovo ime je Bud Winter (1909-1986) i trenirao je mnoge sjajne sportaše, prvenstveno trkače, a među njima su Olimpijci Lee Evans i Tommie Smith. No zanimao se i za sportsku psihologiju, što je na početku Drugog svjetskog rata zainteresiralo američku vojsku.

U ratu je njegov zadatak bio popraviti formu američkih pilota, koji su početkom rata bili inferiorni Japancima. I upravo je u ratu Spencer razvio svoju slavnu metodu pomoći pri uspavljivanju: bila je toliko dobra da su vojnici bez problema mogli zaspati u simulatorima, dok su oko njih padale bombe.

To ne samo da je popravilo vojne vještine pilota, nego ih je učinilo spremnijima za svakodnevne aktivnosti poput sporta.

O svemu tome je Spencer napisao knjigu koja je 1981. objavljena pod naslovom Relax and Win: Championship Performance in Whatever You Do (Opuštanjem do pobjede: kako biti najbolji u svemu što radite).

Iskustva ljudi koji su probali ovaj trik

No primjena metode nije ostala samo na sportašima i vojnicima: metodu su, i to nedavno, probali mnogi “obični” ljudi koji se kunu u njenu djelotvornost.

Ako prakticirate ovu tehniku svaki dan, u roku od šest tjedana mogli biste potpuno vratiti kontrolu nad vlastitim snom.

(index.hr)