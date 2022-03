Čestitka predsjednika Županijske organizacije HDZ-a VPŽ Igora Androvića izabranim kandidatima HDZ-a Lukač i predsjedniku Đuri Bukviću na “stopostotnoj pobjedi” na izborima za mjesne odbore

Predsjednik Županijske organizacije Hrvatske demokratske zajednice Virovitičko-podravske županije, Igor Andrović, uputio je čestitku izabranim kandidatima HDZ-a, kao i predsjedniku Općinske organizacije općine Lukač, Đuri Bukviću na “stopostotnoj pobjedi” ostvarenoj na izborima za mjesne odbore općine Lukač.

– Vođenje transparentne i ozbiljne politike, bez lažnih obećanja i populizma, iskreno dajući sebe za dobrobit stanovnika nekog područja, jedini je recept političkog uspjeha. Hrvatska demokratska zajednica je na izbore za mjesne odbore općine Lukač jedina imala svoje kandidate, jer jedina i radi na području općine Lukač. Iza nas nema lažnih obećanja, nema populizma. Ono što smo zacrtali, to i ostvarujemo, i jučer i danas i sutra. To pokazuju rezultati na svim razinama, od izbora za mjesne odbore, Općinsko vijeće, Županijsku skupštinu, Hrvatski sabor. Hrvatska demokratska zajednica, uz predsjednika Općinske organizacije Đuru Bukvića, stožerna je stranka ove općine, koja iz godine u godinu, novim projektima, stvara pozitivno ozračje u svim segmentima društva i stanovnici ovog područja to znaju cijeniti. U svoje osobno ime i Županijskog odbora HDZ-a, hvala svima onima koji su dali glas Hrvatskoj demokratskoj zajednici na nedjeljnim izborima, čestitam svim izabranim kandidatima kao i predsjedniku Općinske organizacije Općine Lukač, neumornom Đuri Bukviću, na ovom sjajnom rezultatu – poručio je I. Andrović.

(hdz-vpz.com)