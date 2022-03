Doznajte rezultate danas odigranih nogometnih utakmica klubova s područja VPŽ

Danas (subota) je odigrano nekoliko nogometnih utakmica klubova s područja Virovitičko-podravske županije.

Hrvatski trećeligaš Virovitica slavio je na domaćem terenu protiv Rudara iz Murskog Središća s 2:1. ”Narančasto-crni” ovom su se pobjedom približili pretposljednjem Podravcu na samo jedan bod zaostatka, dok im desetoplasirani Rudar i devetoplasirana koprivnička Tehnika sada ”bježe” dva boda.

U drugoj utakmici 3. HNL Sjever orahovački Papuk poražen je na gostovanju u Čakovcu od domaćeg Međimurja s minimalnih 1:0.

Suhopolje je nakon 45 minuta imalo vodstvo na gostovanju u Garešnici, no domaći nogometaši preokrenuli su rezultat u drugom dijelu te su došli do pobjede rezultatom 3:1. Pitomača je s 2:0 došla do pobjede protiv Dinama iz Predavca, a Slatina je, također ”kod kuće”, slavila protiv Čazme. Završilo je 2:1.

U jedinoj današnjoj utakmici 1. ŽNL Bratstvo je na svom terenu upisalo nova tri boda sigurnom pobjedom protiv sladojevačke Slavonije. Vinakovi izabranici nakon 90 minuta ostvarili su pobjedu rezultatom 3:0.

Uskoro opširnije…

(www.icv.hr, mra)