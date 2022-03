EHF EUROPA LIGA Našički Gromovi u Logronu mogu igrati bez opterećenja

“Non stop” rukometaša našičkog NEXE-a nastavlja se danas (utorak) kada u španjolskom Logronu u 20:45 sati igraju susret devetog kola skupine C EHF Europa lige s domaćom momčadi La Rioja. U prvom susretu ova dva suparnika prije nešto više od tri mjeseca u Našicama NEXE je došao do minimalne pobjede 31:30. To je bila borba za svaku loptu i za svaki gol.

Našički Gromovi u večerašnju utakmicu ulaze bez većeg opterećenja, jer su već osigurali treće mjesto u skupini, dok se domaći rukometaši tek moraju izboriti za prolazak u eliminacijski dio natjecanja te je njima pobjeda u ovom susretu ima veliko značenje.

Uz momčad u Logrono je doputovalo i tridesetak navijača, gledatelji će u Hrvatskoj susret će moći pratiti na kanalu Arenasport 2.

(www.icv.hr, mš)