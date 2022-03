FOTO Gledatelji u županijskom derbiju vidjeli dva pogotka: Egri panenkom prevario Zdelara i donio veliki bod suhopoljskoj momčadi

Na stadionu Park danas (subota) je odigran županijski derbi u kojem su snage odmjerili nogometaši četvrtoligaša domaćeg Suhopolja i Pitomače. Bila je to, za razliku od one utakmice u jesenskom dijelu sezone kad je Pitomača slavila s visokih 8:0, totalno drugačija utakmica, a završila je remijem (1:1) i podjelom bodova, no, krenimo redom…

Prvih desetak minuta, uz jedan ubačaj iz kuta domaćih nogometaša koji je izboren nakon dalekometnog pokušaja Erica Augusta Akassoua, proteklo je u ispitivanju snaga i bez opasnijih prigoda za pogotke.

U 15. minuti susreta gledatelji su vidjeli i prvi žuti karton, a zaradio ga je domaći stoper Vlatko Lach u situaciji kad je na njegovom suigraču Eniju Kirinu napravljen prekršaj uz aut liniju. Nervozna reakcija Lacha prema gostujućem igraču Karlu Jakupecu nakon toga sankcionirana je opomenom glavnog suca Andreja Polančeca. Nakon ove situacije Kirin se ozlijedio, a zamijenio ga je Marin Đurđević.

Ovo kao da je poljuljalo domaćina koji je samo četiri minute kasnije bio u rezultatskom zaostatku. Momčad trenera Ivana Presečana povela je pogotkom Jakupeca, koji je bio najviši u skoku nakon odličnog ubačaja iz kuta, a sjajna asistencija pripisuje se Goranu Bošnjaku.

Samo pet minuta kasnije ‘Grofovi’ imaju odličnu priliku za poravnanje. Nakon što je ‘fintom’ izbacio gostujućeg kapetana Miloša, Akassou je pokušao snažnim udarcem iskosa, ali lopta je prohujala pokraj vratnice Zdelarovog gola.

Do posljednje minute prvog dijela gotovo da i nije bilo uzbuđenja, a onda prilika u kojoj je Pitomača možda mogla riješiti i pitanje pobjednika. Po lijevoj strani probio je Jakupec, dao povratnu za Babića, ali njegov pokušaj krajnjim naporima brani domaći vratar Vidak, međutim, lopta dolazi u noge Jantolu koji daje još jednu povratnu loptu, ovog puta za Matančića, a njegov pokušaj završio je u mreži, ali onoj zaštitnoj iza Vidakovih vrata. Konačan rezultat prvog poluvremena 0:1.

U nastavku susreta vidjeli smo još samo jedan pogodak i to domaćeg kapetana Ivana Egrija iz penala u 59. minuti susreta. ‘Panenkom’ je prevario Zdelara i postavio konačnih 1:1.

Prije, ali i poslije tog pogotka, gostujući nogometaši stvorili su nekoliko odličnih šansi koje jednostavno nisu uspjeli realizirati. Najbliži pogotku bili su Dino Milinović i Sandi Kovač, Milinović koji je pogodio vratnicu nakon jedne gužve u domaćem petercu, dok je Kovačev pokušaj glavom prohujao tik uz vratnicu.

Polančec je u ovom susretu domaćoj momčadi podijelio čak sedam opomena, tako da će Grofovi u idućem kolu ponovno nastupiti u desetkovanom sastavu. U gostujućim redovima itekako se osjetio izostanak Ivana Begovića, koji danas nije mogao zaigrati zbog tri žuta kartona.

Suhopoljski strateg Samuel Spudić, s obzirom da danas na raspolaganju nije imao nekoliko standardnih prvotimaca (Marko Sertić, Lovro Štefanec, Karlo Pelko i Dominik Šantavec), bio je izuzetno zadovoljan osvojenim bodom protiv Pitomače.

-Pitomača je bila izraziti favorit u ovoj utakmici, ne samo zbog neigranja nekoliko naših ključnih igrača, već zato što ima odličnu momčad i nalazi se u samom vrhu ligaške ljestvice, ali, kao što sam rekao u najavi susreta, nismo niti pomišljali razviti bijelu zastavu, već se hrabro boriti i to nam se na kraju isplatilo. Stali smo u dva bloka, tražili priliku iz kontre i polukontre, a na kraju smo eto poentirali iz penala koji je došao upravo iz jedne takve šanse i koji je opravdano dosuđen. Gol smo ponovno primili iz prekida, to nam je boljka i na tome moramo nastaviti raditi i poboljšati taj segment igre. Čestitke gostujućoj momčadi, ali i velike zahvale mojim igračima koji su dali sve od sebe i još jednom potvrdili koliko smo čvrsta i borbena ekipa – rekao je Spudić.

S druge strane, razočaran predstavom svojih igrača bio je strateg Ivan Presečan.

-Suhopolju čestitam na osvojenom bodu, a što se tiče naše igre, možda je bolje da se suzdržim bilo kakvih komentara. Razočaran sam i ljut, bio je ovo sramotan pristup pojedinih igrača u današnjem susretu, tako se ne igra niti jedna utakmica kada loviš naslov prvaka, a kamoli županijski derbi. Pojedinci se doista moraju zapitati o svom pristupu i načinu na koji igraju za Nogometni klub Pitomača – ‘oštar’ je nakon susreta bio Presečan, koji bi, da je mogao, i sam obukao kopačke i utrčao na travnjak.

Suhopolje – Pitomača 1:1

Igrač utakmice: Ivan Egri

