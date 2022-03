FOTO Suhopolje i Podravac uvjerljivi u 3. kolu Kupa: Puškarić – Podgorje 4:3, Ramić promašio kazneni udarac pa osigurao jedanaesterce u posljednjoj minuti iz slobodnog udarca

Proljetni nastavak natjecanja utakmicama 3. kola Županijskog kupa donio je niz uzbuđenja na županijskim nogometnim terenima.

Suhopolje je na gostovanju kod Omladinca u Koriji došlo do uvjerljive pobjede rezultatom 8:1. Tri pogotka za goste postigao je Marko Sertić, a po jednom su domaću mrežu pogodili Enio Kirin, Dorian Bogati, Dominik Šantavec, Marin Sertić i Eric Augusto Akassou. Jedini pogodak za domaćeg županijskog trećeligaša postigao je Antonio Štefanec.

Uvjerljiva je bila i vodeća momčad 1. ŽNL, Podravac iz Sopja, koji je u obližnjem Grabiću svladao istoimenog drugoligaša s 9:0. Mihael Šoštar postigao je četiri, Ivan Ibriks dva, a Antonio Babec, Tomislav Sopjanac i Filip Marić po jedan pogodak.

Voćin je rezultatom 2:0 bio bolji od Munje u Velikom Rastovcu. Pogotke su postigli Gabrijel Jaković u drugoj i Nikola Tomić u 14. minuti. Gosti nisu uspjeli realizirati kazneni udarac u 27. minuti.

U Gradini su u ogledu domaće momčadi i Podgorja gledatelji vidjeli sedam pogodaka, a domaći igrači su na kraju došli do pobjede 4:3. Gosti su poveli pogotkom Marina Grizelja u 15. minuti, no s tri zgoditka (17′, 38′ i 41′) Vladimir Puškarić preokreće rezultat u korist Gradine. Minutu prije odlaska na odmor Luka Vukšić iz kaznenog je udarca smanjio na 3:2, a isti igrač je u 80. minuti poravnao i na 3:3. Pobjedu domaćoj momčadi donio je svojim četvrtim pogotkom Vladimir Puškarić minutu prije kraja utakmice.

U Miljevcima su igrale dvije Mladosti, domaća i čačinačka. U prvom dijelu mreže su mirovale, a goste u 50. minuti u prednost dovodi Toni Ramić. Zgodicima Ivana Kolembusa u 52. i Dubravka Zebeca u 63. minuti domaći dolaze do preokreta i prednosti 2:1. Toni Ramić u 71. minuti nije uspio realizirati kazneni udarac za goste, no to je ispravio u posljednjoj minuti kada je poravnao na 2:2 pogotkom iz slobodnjaka. U izvođenju jedanaesteraca gosti su bili uspješniji i pobijedili 4:2. U gostujućim redovima s bijele točke precizni su bili Nikola Krmpotić, Matija Ognjenović, Matko Čilag i Josip Mesaroš, a kod domaće Mladosti Renato Lukaček i Tomislav Lijić.

(www.icv.hr, mš)