FOTO Virovitičke košarkašice do 11 godina starosti startale s dvije velike pobjede

U Virovitici je održan prvi turnir skupine A Prvenstva Regije Sjever za djevojke do 11 godina starosti na kojem su uz domaću ekipu ŽKK Virovitice nastupili i Podravac iz Virja te ekipa DHPG-a iz Drnja. Prvenstvo je ove godine podijeljeno u dvije grupe, a prve dvije ekipe iz obje grupe igrat će polufinale te će pobjednici polufinala iznjedriti ovogodišnjeg prvaka Regije Sjever.

Očekivale su se borbene i neizvjesne utakmice, jer je bilo nužno ostvariti bar jednu pobjedu koja će ekipama osigurati plasman u polufinale no kako je u suprotnoj grupi superiorna ekipa ŽKK Koprivnice, osvajanje prvog mjesta omogućilo bi izbjegavanje ekipe iz Koprivnice.

Na početku su se satale ekipe ŽKK Virovitice i ŽKK Podravca iz Virja koje su u posljednjih sedam godina dominirale ovom kategorijom. Podravac je osvojio pet uzastopnih titula, ali posljednje dvije godine titulom prvakinja ‘okitile’ su se Virovitičanke.

Utakmica je započela pomalo nervozno s obje strane no do kraja četvrtine koševima Mije Milković i Katarine Kanjke Virovitičanke su povele s 9:4. Početkom druge četvrtine u strijelce su se upisale Lavinia Subota, Viktorija Maljak i Ana Lesić te je do poluvremena prednost porasla na 16:5. Svakako treba istaknuti i odlično odigranu obranu u tom periodu jer su gošće postigle samo jedan koš. Treću četvrtinu košem je otvorila Olja Radulović, da bi sa šest uzastopnih koševa Mije Milković prednost porasla na 27:12. Klara Švarbić nije griješila u izvođenju lopte, a Tena Derežić u nekoliko navrata lijepo je prenijela loptu u protivničku polovinu, dok je Lena Knežević odlično odradila svoje ombrambene zadatke. Početak posljednje četvrtine obilježili su lijep koš Lavinije Subote i dvije osvojene lopte Tese Slanac. Svoje minute dobro su iskoristile i Anja Zorić i Tea Pospišil, a Tea se pri kraju utakmice nakon gužve u reketu odlično snašla i postigla koš za konačnih 32:16.

Kada je sudac označio kraj, djevojke su se spontano zagrlile i podijelile veliku radost uz pljesak vjernih navijača. Sve djevojke su dobile priliku da pokažu dio svog košarkaškog talenta te dale sve od sebe za ovu važnu pobjedu protiv velikih košarkaških rivala i prijatelja iz Virja.

Nakon što su djevojke DHPG-a iz Gole deklsirale Virjanke s 21:6, uslijedile su i sportske igre i to košarkaški slalom, brzina vođenja lopte i natjecanje u slobodnim bacanjima. U igrama su posebno oduševile Virovitičanke koje su se našle u dva finala. Nakon što je u košarkaškom slalomu Lavinia Subota osvojila drugo mjesto, u druga dva natjecanja su dominirale Virovitičanke. U finalu u brzini vođenja lopte snage su odmjerile Mia Milković i Tesa Slanac i nešto brža bila je Mia Milković, dok su se u finalu slobodnih bacanja našle Klara Švarbić i Ana Lesić, da bi nešto preciznija bila Klara Švarbić.

Nakon odlično odigranih igara uslijedila je utakmica ŽKK Virovitica – ŽKK DHPG koja se nametnula kao derbi ove grupe, nakon što su obje ekipe upisale uvjerljive pobjede. Igračice DHPG-a upisale su uvjerljiviju pobjedu i samim tim promovirale se u favorita no nešto se trebalo pitati i Virovitičanke.

Utakmica je krenula u dobrom smjeru po Virovitičanke. Lijep ulaz Olje Radulović te dva prodora Katarine Kanjke prvu četvrtinu donijeli su Virovitičankama rezultatom 6:3. Ono što posebno treba istaknuti je odlična obrana Olje Radulović kontra najbolje igračice DHPG-a Erike Premec koja je u toj četvrtini ubacila samo jednu loptu.

Prvi dio druge četvrtine bio je u znaku Lavinije Subote. Lavinia je odlično čuvala drugu ‘violinu’ gošći Kociper, ali što je još važnije s čak osam koševa u nizu odvela je utakmicu na pomalo nestvarnih 12:3. Bila je to igra u visokom ritmu te je domaćima ponestalo snage i ponajprije koševima Marinić gošće su se primakle na samo dva koša razlike. Da se na odmor ipak krene s nešto više veselja, pobrinula se odličnim prodorom u posljednjim sekundama Ana Lesić i odvela Virovitičanke na poluvrijeme s prednosti 16:12.

Drugi dio utakmice nastavio se u ritmu ‘koš za koš’. Prvo je zabila Katarina Kanjka, a nakon toga dva puta Mia Milković. Probudila se Erika Premec i s nekoliko prodora dovela utakmicu u egal, no dvije akcije Katarine Kanjke odvele su opet Virovitičanke na pet koševa razlike. Treća četvrtina je završila 25:20.

Vidljiv je bio umor ponajprije kod Lavinije Subote i Olje Radulović koje su posljednje atome snage trošile na čuvanje Premec i Marinić. Neugodan udarac u nos početkom četvrtine dobila je i Mia Milković no stisnula je zube i sa suzama u očima nastavila utakmicu. Nakon par minuta na klupu je sjela Olja Radulović ne bi li se kraće odmorila za sami kraj utakmice. Umorna, ali hrabra Lavinia Subota svjesna da bi i njen izlazak otvorio put pobjedi gošći odlučila je nastaviti utakmicu i nastavila bespoštednu borbu s Premec. Gošće su nastavile pritiskati i uskoro povele 26:25. Zatražena je minuta odmora koja je ponudila kraći odmor djevojkama. Svoju petu osobnu u međuvremenu dobila je i Viktorija Maljak te je njeno mjesto zauzela Klara Švarbić. Zadnje tri minute vratila se i Olja Radulović. Ubrzo je Katarina Kanjka zaustavljena prekršajem i pogodila jedno slobodno bacanje za izjednačenje. U idućem napadu prekršaj je napravljen i nad Mijom Milković koja je također pogodila jedno slobodno bacanje. Presudnim trenutkom pokazala su se dva prekršaja nad Oljom Radulović koja je pogodila dva slobodna bacanja za 29:26, minutu do kraja. Kako bi do kraja bilo neizvjesno, Marinić je pogodila dva slobodna bacanja i smanjila na 29:28. U posljednjem napadu gošće su imale priliku za pobjedu no pet sekundi do kraja Premec nije uspjela realizirati napad i veliko slavlje Virovitičanki i brojnih navijača moglo je početi.

Sada predstoji drugi turnir u Goli u subotu, 9. travnja. Snage će ponovno odmjeriti ove ekipe i dati pobjednika skupine. Treba naglasiti da će pobjednik izbjeći odlične djevojke iz Koprivnice u polufinalu i dobiti sraz s Vindijem iz Varaždina.

ŽKK Virovitica – ŽKK Podravac Virje 32:16

ŽKK Virovitica: Kanjka 7, Milković 11, Pospišil 2, Subota 7, Švarbić, Lesić 1, Knežević, Slanac, Zorić, Radulović 2, Maljak 2 i Derežić.

ŽKK Virovitica – ŽKK DHPG 29:28

ŽKK Virovitica: Kanjka 10, Milković 5, Pospišil, Subota 8, Švarbić, Lesić 2, Knežević, Slanac, Zorić, Radulović 4, Maljak i Derežić.

(www.icv.hr, ŽKK Virovitica, foto: M. Šolc)