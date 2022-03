Josip i Ruža Dukarić iz Čemernice omiljeni su u svojoj zajednici: U sretnom braku već su 35 godina

Bračni par Josip i Ruža Dukarić iz Čemernice jedni su od onih koji zasigurno po svojim nazorima i načinu života mogu biti primjer drugima. Zbog svoje druželjubivosti, blage naravi i empatije, omiljeni su u svom krugu prijatelja, ali i među udrugama. Posebice među Udrugom umirovljenika Mjesnog odbora Čemernice kojoj je Josip Dukarić na čelu već treći mandat zaredom. Josip i Ruža su u sretnom braku već 35 godina.

– Nema za to neki određeni recept. Nekad se pogodi “u sridu”, a nekad ne. U našem slučaju, slobodno sad mogu reći, bio je “puni pogodak” – rekao je ovaj rođeni Zagorac koji je sa svojom obitelji doselio u Čemernicu 1965. godine i tu završio Osnovnu školu, dok je kao mnogi drugi tada, Srednju školu završio u Mariboru.

– Tada su tamo bile odlične obrtničke škole, a kroz te četiri godine školovanja stekao sam potrebno znanje da se zaposlim i osnujem svoju obitelj – rekao nam je na početku razgovora ovaj simpatičan 60-godišnjak koji je zbog svoje neposrednosti omiljen ne samo u krugu svojih umirovljenika iz Čemernice, nego i puno šire.

– Živim ovdje već 57 godina i iako sam iz jednog malog zagorskog sela blizu Trakošćana u potpunosti i s razlogom se osjećam kao Virovitičan. Za to je “kriva” moja narav i naravno ovih pet i “kusur” desetljeća koje živim ovdje, kao dijete i mladić, a nadalje kao i suprug, otac i djed u svojoj obitelji – rekao nam je Josip Dukarić, čija supruga Ruža (rođ. Ćavarušić) u potpunosti razumije njegov stil života i s jednakom voljom i entuzijazmom slijedi ga kroz njihov zajednički životni pohod.

– Također dolazim izvana, u mom slučaju iz BiH. U Sveti Đurađ sam zajedno sa svojom obitelji doselila 70-ih, ovdje se školovala i dio svog života odlučila sam provesti kao domaćica, supruga, majka svoje djece, sad i baka i što je najvažnije podrška svom suprugu jer mislim da je odabrao pravi životni cilj, a to je da uljepša život svojoj obitelji, ali također i svojim prijateljima i umirovljenicima kojima je na čelu eto već dva i više desetljeća. Nakon što je cijela obitelj “stala na noge” i ja sam odlučila doprinijeti financijski te pronašla posao u tvrtki “Viner” u Virovitici – rekla nam je Josipova supruga Ruža, majka Mladena i Mirjane te ponosna baka svojih troje unučadi, također poznata po svojoj društvenosti, empatiji i dosljednosti, “al pari” sa svojim suprugom Josipom koji kaže da ju je upoznao na neobičan način jer ima svoju sestru blizanku Katu.

– Upoznao sam ih u isto vrijeme i pošto su skoro indentične sestre blizanke, teško mi je reći je li mi se tad sviđala jedna ili dvije. No pošto sam upoznao Ružu mogu zaključiti da joj nitko ne može biti indentičan, posebna je i moj idealni suputnik kroz život – rekao nam je Josip potom istaknuvši ovaj dobar timski rad ne samo u obiteljskom životu nego i u udruzi umirovljenika iz Čemernice.

– Po struci sam bravar, radio sam u obrtu kod privatnika, radio kao kondukter u Čazmatransu, pa potom i kao djelatnik u “Virovitičanki”, a umirovljen sam kao HRVI Domovinskog rata u kojem sam sudjelovao od samih početaka. Navikao sam se družiti s ljudima i s njima surađivati, a u tome mi maksimalno pomaže supruga Ruža koja ne samo da je odličan životni suputnik, nego je i osoba koja me potpuno razumije, po potrebi korigira i prati moja nastojanja kako da učinim da naša umirovljenička udruga ostane u vrhu takvih udruga u VPŽ. Znam da ljudi treće životne dobi vole druženja, izlete, putovanja. Za neznatno mali novčani iznos svake godine odlazimo na more, u toplice, razna izletišta diljem Hrvatske, a priređujemo i brojne zabave i druženja povodom značajnijih datuma. Ne polazimo od onog “jesu li su zadovoljni ljudi”, nego od onog “je li zadovoljan svaki pojedinac”. U svemu tome najbolji mi je suradnik moja supruga Ruža što me posebno veseli – rekao je Josip, a na njega se kao i uvjek nadovezala njegova supruga.

– Važno je prepoznati što vas čini sretnim, a mene čini sretnim upravo život s Josipom jer ne pada mi teško ni posao, niti obiteljske obveze, tim više što smo i ja i Josip dobri domaćini, kuhari i općenito dobri suradnici koji se nadopunjavaju 24 sata dnevno. Vjerojatno je to i naš recept za sretan zajednički život – rekla nam je na kraju razgovora Ruža Dukarić.

