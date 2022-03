KINO SLATINA Vikend rezerviran za komedije: U petak, subotu i nedjelju pogledajte tri nove projekcije

Kino Slatina vam i ovog vikenda donosi odlične naslove!

Program velike dvorane:

PAS

-komedija

Petak 25.3. u 19 sati

Subota 26.3. u 19 sati

Nedjelja 27.3. u 19 sati

Bivšem vojnom rendžeru Briggsu je dodijeljeno da se brine o vojno obučenom psu palog vojnika. Njegova je misija prevesti psa na drugi kraj zemlje kako bi prisustvovali vojničkom sprovodu. Njihovo putovanje natjeralo ih je na poseban suživot kojem definitivno ne ide u prilog izvanredno ponašanje „dlakavog demona” koji je u tom periodu izazvao nekoliko nevjerojatnih situacija. Upravo je to Briggsa gurnulo do njegovih krajnjih granica, ali i natjeralo da malo preispita sebe i svoj odnos sa psećim suputnikom.

Cijena ulaznice: 25 kuna

IZGUBLJENI GRAD

-akcija, komedija

Petak 25.3. u 21 sat

Subota 26.3. u 21 sat

Nedjelja 27.3. u 21 sat

Briljantna, ali povučena autorica Loretta Sage svoju je karijeru provela pišući o egzotičnim mjestima u ljubavno-pustolovnim romanima sa zgodnim modelom Alanom (koji se nalazi na koricama knjige). Tijekom turneje na kojoj s njim promovira novu knjigu, Lorettu otme ekscentrični milijarder koji se nada da će ga ona odvesti do blaga drevnog izgubljenog grada. Želeći dokazati da može biti heroj i u stvarnom životu, Alan kreće u akciju spašavanja. Ovaj nevjerojatni par se ubrzo nađe u epskoj avanturi u divljini džungle gdje će morati surađivati kako bi preživjeli i pronašli drevno blago prije nego se zauvijek izgubi.

Cijena ulaznice: 25 kuna

Program art dvorane:

EGO PROTIV EGA

-komedija

Petak 25.3. u 20 sati

Subota 26.3. u 20 sati

Nedjelja 27.3. u 20 sati

U nadi da ostavi svoj trag, milijarder odluči snimiti film. No, to ne može sam pa zaposli dobitnicu Zlatne palme, redateljicu Lolu Cuevas (Penélope Cruz). Zvijezde tog filma su Hollywoodski miljenik Félix Rivero (Antonio Banderas) i radikalni kazališni glumac Iván Torres (Oscar Martínez). Obojica su neizmjerno talentirani, ali i umišljeni, što ih sprječava da međusobno surađuju. Kako se snimanje filma približava Lola im zadaje serije sve maštovitijih izazova u nadi da će ih to naučiti poniznosti i mirnoj suradnji.

Cijena ulaznice: 25 kuna

Od 1. ožujka ukinute su Covid digitalne potvrde!

(POU Slatina)