Kruna tradicije kuglanja u Đurđenovcu – po prvi put u povijesti imaju prvoligaški klub

Prvi put u svojoj povijesti Đurđenovac ima kuglačkog ekipnog prvoligaša. Kažemo „ekipnog“ zato što ima pojedinačnog juniorskog i seniorskog svjetskog prvaka Igora Šarkezija, pa da ne bi netko krivo shvatio. Ovaj kuglački klub krenuo je od treće lige pa došao u drugu, da bi 5 godina proveo u 1. B. ligi.

Potom je došao dan koji će Đurđenovčani pamtiti, a to je subota, 19. ožujka 2022. kada je KK Đurđenovac na svojoj kuglani pobijedio Fortunu iz Đakova s najviših 8:0 i time osvojio prvenstvo te se na taj način plasirao među najjače kuglačke ekipe u Hrvatskoj.

Nekoliko dana poslije, kada su se strasti malo stišale, posjetili smo ovu lijepu kuglanu u Đurđenovcu gdje su nas dočekali predsjednik, trener kluba i kuglač Danijel Rončević, njegov brat, također kuglač i glavni domar Davor Rončević, te već spomenuti član kluba te dugogodišnji državni reprezentativac, juniorski i seniorski svjetski prvak i jedan od najboljih hrvatskih kuglača Igor Šarkezi.

Kao što je to red i običaj, riječ smo dali „prvom od jednakih“ u klubu koji ima trojnu ulogu, predsjednika, trenera i igrača, Danijelu Rončeviću i koji je vjerojatno jedan od najzaslužnijih što Đurđenovac ima kuglačkog prvoligaša.

– Strasti poslije ove povijesne utakmice su se malo stišale, ali ne i zaboravile, jer ovo osim što je najsretniji trenutak za sve ljubitelje kuglanja, za nas kuglače je to i velika obveza, jer ostati i opstati u društvu najboljih nije mala stvar, posebno za nas koji smo u tom društvu novi – napomenuo je Danijel Rončević koji iako spada u uvjetno rečeno mlađu generaciju, ipak se sjeća tradicije kuglanja u svom mjestu.

– Đurđenovac ima tradiciju rukometa i kuglanja, no slijedom događaja rukomet više nažalost nije na prijašnjoj razini, a to se lako moglo dogoditi i kuglanju. No mi mladi kuglači, koji smo nekad bili klinci koji su obožavali kuglanje i pratili starije kuglače, odlučili smo da kuglački sport u Đurđenovcu nikako ne smije nestati. Uprli smo sve svoje snage da to ostvarimo. Nakon 3. lige koja je mogla označiti i kraj uspješnog kuglanja, ušli smo u drugu ligu. Nismo stali nego otišli i dalje u 1. B. ligu koja nije za podcjenjivanje jer ima puno kuglača u toj ligi koji ruše preko 600 čunjeva po utakmici. Namjera nam je za početak opstati u ligi, a po mogućnosti držati se zlatne sredine pa ćemo vidjeti – rekao nam je Danijel ističući da je moderna kuglana u Đurđenovcu, koja je izgrađena prije dvije godine, bila jedan od glavnih motiva da se ovaj klub vine dalje, više.

– Presretni smo što imamo zasigurno jednu od najboljih kuglana u RH. Zasluga je to svih nas kuglača i navijača, ali posebno Općine Đurđenovac i načelnika Hrvoja Topalovića koji je prepoznao naša nastojanja, znajući koliko će održavanje tradicije kvalitete ovog lijepog sporta unaprijediti ovo slavonsko mjesto. Hvala im svima na tome – rekao nam je Danijel Rončević.

Njegov brat Davor koji je također kuglač, ali i glavni domar i najzaslužniji što je kuglana tako izglancana i sređena, nije od onih koji puno pričaju, no za svo vrijeme našeg boravka nije stao s nekim poslom. Čas nešto piše, čas čisti, sprema i slaže i rijetko kad da sjedne i odmori.

– Takav sam. Navikao sam uvijek nešto raditi i nemati puno praznog hoda. Osim toga, netko mora potegnuti i za metlom, krpom i svim ostalim što drži ovu našu kuglanu čistom. Kao i moji kolege ponosim se ovim Đurđenovačkim biserom. Mi ćemo ga znati cijeniti, a nadam se i svi drugi – rekao nam je Davor.

Sve to sa strane je promatrao Igor Šarkezi koji od sve priče najviše voli bacati kugle, a to ga je i dovelo do postolja juniorskog i seniorskog svjetskog prvaka. O njemu ćemo zasigurno napisati cijelu priču, ali pustiti ćemo ga prvo da zaigra sa svojim prvoligašem.

– Imam iskustva s prvoligašima jer igrao sam u nekoliko prvoligaških klubova i pojedinačno kuglao s kuglačima prvoligaških timova tako da mi to nije strano, no ovo je druga pjesma. Kao ekipa moramo proći prvoligaško „vatreno krštenje“, dati sve od sebe i dokazati da smo zaslužili ovo. Osobno mislim da tu ne bi trebalo biti nekih većih problema. Sad je prošla i ta korona, imamo kuglanu, pa vjerujem da ćemo moći i više vježbati, jer trebat će nam. No mi svi rušimo preko 600, a neki čak i 700 čunjeva, a vjerujem da će biti i bolje jer sada imamo dvije motivacije, novu kuglanu i prvoligaški klub – rekao nam je Igor Šarkezi.

Dečkima se san ostvario, a vjerujemo i drugim Đurđenovčanima. Puno to znači, jer ipak, prva liga je prva liga i to već samo sa sobom nosi popularnost sporta u jednoj tako maloj sredini u visine velikih gradova iz kojih dolaze ostali kuglački prvoligaši. Nama je pak drago da nam od sada prvi kuglački prvoligaš ne dolazi samo iz Osijeka, nego iz bližeg nam Đurđenovca.

(www.icv.hr, bs; Foto: B. Sokele)