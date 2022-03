Matica umirovljeničkih udruga VPŽ djeluje samostalno okupljajući 22 udruge od Pitomače do Orahovice

Matica umirovljeničkih udruga VPŽ okuplja 22 udruge umirovljenika od Pitomače do Orahovice. Djeluje već više godina, a od prošle je godine na čelu te najbrojnije umirovljeničke udruge Antun Han koji je uz to i predsjednik umirovljenika iz prigradskog virovitičkog naselja Milanovca. Dopredsjednici su Mirjana Ivanešić, predsjednica umirovljenika iz Špišić Bukovice, te Željko Dolenčić, predsjednik Udruge umirovljenika MO Golo Brdo. Matica zajedno sa svojim članicama djeluje samostalno te kao takva nije učlanjena pod krovnom udrugom Matice umirovljenika Hrvatske, a o razlozima toga nam je pojasnio sam predsjednik matice Antun Han.

– Ne radi se o nikakvom osobnom ili sličnom razlogu, samo smatramo da možemo jednako dobro i samostalno djelovati, a pri tome uštedjeti materijalna sredstva koja bi u drugom slučaju morali dati za članarinu u Matici umirovljenika RH. Inače predsjednica Matice umirovljenika RH Višnja Fortuna sa suradnicima upriličila je posjetu VPŽ, te se sastala sa svima nama, ali i predstavnicima lokalne samouprave na čelu sa županom VPŽ Igorom Androvićem. Poštujemo njen dolazak, no nakon tog susreta sastao se upravni odbor naše matice i održao radni sastanak na kojemu je odlučeno da Matica umirovljenika VPŽ ipak ne pristupi Matici umirovljenika RH. To se odnosi na 22 udruge koje su trenutno u našoj matici, dok su 6 udruga umirovljenika iz naše županije članice Matice umirovljenika RH, a ne naše matice. Tu se također radi o dobroj volji umirovljenika što valja i poštivati. To i činimo i unatoč razlika u razmišljanju, prijatelji smo i s tim udrugama umirovljenika. Razlog je jednostavan. Svi mi „penzići“ imamo slične probleme i približni broj godina. Ipak se tu radi o pripadnicima treće životne dobi čija su htjenja usmjerena na dostojanstvenu starost, što bolji standard i druženje. Po pitanju ovog drugog mi ne možemo utjecati, ali možemo svoja htjenja i prijedloge vezane za socijalni status umirovljenika prosljeđivati lokalnoj zajednici, odnosno Gradu Virovitici i Virovitičko-podravskoj županiji koji nam pomognu gdje i kada mogu i s kojima imamo odličnu suradnju – rekao nam je na početku upoznavanja s radom Matice umirovljenika VPŽ, njen predsjednik Antun Han istaknuvši također odličnu suradnju sa svim udrugama u županijskoj umirovljeničkoj matici.

– To je osnova našeg rada, upravo ta dobra povezanost, jer to je glavni preduvjet kvalitetnog rada. Moram napomenuti da svaka umirovljenička udruga u našoj Matici svoje odluke donosi samostalno i na svoj način ih provodi. Matica je ta koja ima uvid u djelovanje udruga, te im pomaže u ostvarivanju ciljeva, naravno koliko je to god u njihovoj moći, a također ih po potrebi povezuje s institucijama i lokalnom samoupravom, kao što je to do sada nekoliko puta bio primjer kada je Matica umirovljenika VPŽ zajedno sa Virovitičko-podravskom županijom i Gradom Virovitica organizirala tradicionalne Umirovljeničke susrete u prostoru sajma Viroexpo u Virovitici. To je tradicija koja traje od samog početka djelovanja naše matice, a uz to organiziramo i druge slične priredbe. Naravno tu su i naše članice, umirovljeničke udruge koje za svoje članstvo održavaju razne aktivnosti, od mnogih izleta, hodočašća, posjeta toplicama, do samih druženja uz ples i glazbu koju svaka naša udruga ima bar jednom mjesečno. Nažalost prošla i pretprošla godina je zbog epidemije koronavirusa onemogućila i naše aktivnosti, posebno one u kojima sudjeluje veći broj ljudi, no umirovljenici slove kao strpljivi ljudi koji svoje zdravlje stavljaju na prvo mjesto i čekaju povoljan trenutak za ono što najviše vole, a to je druženje sa svojim vršnjacima – rekao nam je Antun Han koji zahvaljujući svom zalaganju kao predsjednik, te ranije kada je bio tajnik Matice, ali i zalaganju njegovog prethodnika, tadašnjeg predsjednika Matice umirovljenika VPŽ Stjepana Viraga, ima još jedan „adut u rukavu“, a radi se o KUD Matice umirovljeničkih udruga VPŽ koji je osnovan 2019. godine.

– Ponosni smo na taj naš KUD, ali i sretni što nam je MO Milanovac na čelu s predsjednikom Mariom Lukačevićem omogućio i prostor za rad Matice, te probe KUD-a i to u Društvenom domu u Milanovcu. Također smo preko natječaja Ministarstva dobili 65.000 bespovratnih kuna čime smo nabavili narodne nošnje za naših petnaestak članova KUD-a. S obzirom da nam članovi dolaze iz cijele županije, svaki od njih, ovisno s kojeg područja dolazi, ima narodnu nošnju tog kraja, što čini naš folklorni nastup zanimljivijim i boljim. Vjerujem da su se u to uvjerili i naši sugrađani kada smo prošle godine nastupili u Virovitici povodom Međunarodnog dana starijih osoba. Korona nas je usporila u radu, ali nije nas ni malo omela u ideji da širimo svoj folklorni izričaj i povećavamo broj članova. Dobro su došli svi zainteresirani umirovljenici, ali i svi drugi koji vole tradicionalnu pjesmu i ples. O svim detaljima KUD-a, kao i rada Matice umirovljeničkih udruga VPŽ, može se više saznati u našim prostorijama koje se nalaze u sklopu Društvenog doma u Milanovcu – rekao je predsjednik Matice umirovljeničkih udruga VPŽ Antun Han.

