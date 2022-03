Ministar Ćorić potvrdio: Gorivo će sutra pojeftiniti, ali ne znamo hoće li cijene nastaviti padati

Ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić rekao je kako očekuje pojeftinjenje goriva, tako da bi cijena dizela od sutra trebala biti nešto iznad 12 kuna, a benzina nešto ispod te razine, dok bi plavi dizel trebao stajati oko osam kuna po litri.

– Očekujemo cijenu dizela nešto malo iznad 12 kuna, cijenu benzina nešto iznad 12 kuna i plavog dizela nešto iznad osam kuna – kazao je Ćorić. Dodao je kako država ne može jamčiti da će to biti početak procesa smanjenja cijena, jer to ovisi o cijenama na referentnim tržištima i razvoju događaja na istoku Europe – piše Index.hr.

Vezano uz jačanje eksploatacije plina na sjevernom Jadranu, očekuje povećanje proizvodnje idućih godina za 30-ak posto, a time i povećanje razine hrvatske samodostatnosti na oko 40 posto.

Na tvrdnje da “hrvatska nafta ide na preradu u Mađarsku”, ponovio je da je to “potpuno promašena teza” i rekao kako je bitno da u Hrvatskoj imamo dovoljnu količinu naftnih derivata.

Dodao je da je Vlada učinila sve da novi koncesijski ugovori osiguravaju 50 posto vrijednosti novih pridobivenih količina, što je znatno više od postojećih odnosno starih ugovora.

– To omogućuje da u bilo kojem trenutku, kao zemlja, ukoliko dođe do krizne situacije, određene količine pridobivenih ugljikovodika imate na svom teritoriju. Sav plin koji se eksploatira na poljima Ine i drugih kompanija u Hrvatskoj ostaju u Hrvatskoj i to zato što je to onome tko eksploatira jeftinije – istaknuo je.

(index.hr)