Ministarstvo poljoprivrede: Započelo podnošenje zahtjeva za potpore i IAKS mjere ruralnog razvoja za 2022. godinu

Od ponedjeljka poljoprivrednici mogu podnijeti Jedinstveni zahtjev za izravne potpore i IAKS mjere ruralnog razvoja za 2022. godinu, pri čemu svoj zahtjev mogu samostalno popuniti u Agronetu, ali ga moraju isprintati te poslati poštom ili ga osobno donijeti u podružnicu Agencije u svojoj županiji do 16. svibnja 2022. godine.

Poljoprivrednici koji posjeduju e-poljoprivrednu iskaznicu zahtjev mogu podnijeti elektronički, uz elektronički potpis. Svima koji nemaju tu mogućnost pomažu djelatnici Agencije za plaćanja, Ministarstva poljoprivrede i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu.



Za već prijavljene pojedinačne poljoprivredne parcele ili za pojedinačna prava na plaćanja u jedinstvenom zahtjevu može se zatražiti izmjena ili dopuna jedinstvenog zahtjeva najkasnije do 31. svibnja 2022. i to bez primjene administrativnih kazni za kašnjenje. Podnošenje jedinstvenog zahtjeva za zakašnjele zahtjeve je do 10. lipnja 2022., ali se u tom slučaju smanjuje visina plaćanja po danu kašnjenja.



Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2022. godinu (NN, br. 27/2022) možete pronaći ovdje .

(poljoprivreda.gov.hr)