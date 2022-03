Na Lider investicijskom forumu predstavljen projekt Lider invest istok: Cilj mu je promicanje ulaganja koja, između ostalog, otvaraju nova radna mjesta

U Poduzetničkom inkubatoru Virovitica danas (četvrtak) se održao Lider investicijski forum – Lider invest istok. Glavni urednik poslovnog tjednika Lider i član Stručnog odbora Lider investa Miodrag Šajatović pozdravio je okupljene među kojima su bili zamjenica gradonačelnika Grada Virovitice Vlasta Honjek-Golinac, predsjednik HGK Županijske komore Virovitica Zlatko Pleša, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu Virovitičko-podravske županije Bojan Mijok, ravnateljica Razvojne agencije Virovitičko-podravske županije VIDRA Emina Kovač, direktorica Poduzetničkog inkubatora Virovitičko-podravske županije Neda Martić, investitori, studenti Veleučilišta u Virovitici i ostali.

Također, rekao je nešto više o samom projektu Lider Invest koji je izbor najboljih velikih, srednjih i malih proizvodnih investicija u Hrvatskoj, a cilj mu je promicanje ulaganja koja otvaraju nova radna mjesta, povećavaju izvoz i stvaraju dodatnu vrijednost.

– Ovu akciju, odnosno izbor najboljih proizvoda i investicija, počeli smo prije sedam godina. Poštujemo sve dijelove gospodarstva, ali zaista mislimo da je industrija, pogotovo proizvodnja za izvoz, temelj na kojemu se treba graditi nacionalna ekonomija. Idemo po Hrvatskoj i potičemo poduzetnike, a ima ih mnogo koji su investirali u nove pogone i proizvodne linije, da se jave te ih na kraju godine nagradimo. Svake godine damo otprilike deset nagrada u različitim kategorijama i dosad se pokazalo da od tih 60-ak firmi koje su dobile nagradu niti jedna nije u problemima. Sve odlično posluju i dokaz su da onaj koji investira u industriju, pogone i proizvodnju, ima budućnost– zaključio je Šajatović.

Okupljenima se obratio i predsjednik HGK Županijske komore Virovitica Zlatko Pleša.

– Aktivnosti Gospodarske komore već su niz godina usmjerene upravo u segment privlačenja investicija, promociju potencijala Republike Hrvatske i konkretnih prilika te privlačenju pouzdanih ulagača. Strani ulagači, kada se obraćaju Hrvatskoj gospodarskoj komori, prije svega žele dobiti informacije i podatke o potencijalnim lokacijama za provedbu svojih projekata i ulaganja koje im služe za analizu i usporedbu tih lokacija za njihova ulaganja. Stoga, Hrvatska gospodarska komora je ključan izvor informacija za, s jedne stane, institucije te tvrtke s druge strane, kako na nacionalnoj tako i na lokalnoj razini– istaknuo je Pleša.

Manifestaciju je svečano otvorila zamjenica gradonačelnika Grada Virovitice Vlasta Honjek-Golinac koja je istaknula kako je grad Virovitica grad koji ulaže u poduzetništvo i stvara pozitivno okruženje za razvoj istog.

– Imamo našu razvojnu agenciju VTA kojoj se mogu javiti svi poduzetnici i investitori, gospodarstvenici i poljoprivrednici, a ona, uz županijsku agenciju VIDRA, služi za mjere potpore, služi da dobiju informacije, da se prijavljuju na projekte. Osim toga, grad Virovitica za mlade investitore u našim zonama je omogućio zemljište do jednu kunu, čime pokušavamo privući nove poduzetnike i to najviše s naše lokalne sredine. Meni je neizmjerno drago što su naši privatnici počeli koristiti naše zone i što ostaju u našem gradu. Virovitica se gospodarski širi i raste– zaključila je V. Honjek-Golinac i službeno proglasila manifestaciju Lider invest istok otvorenom.

Nakon uvoda u panel “Izazovi poslovanja u vremenima nestabilnosti” koji je održala profesorica Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, ekonomska stručnjakinja i članica stručnog odbora Lider investa Marijana Ivanov, održan je Okrugli stol na temu kako stvoriti poticajno okruženje za investicije unatoč svim preprekama.

Jedan od sudionika Okruglog stola, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu Virovitičko-podravske županije Bojan Mijok, istaknuo je na koji način Virovitičko-podravska županija doskače trenutnim izazovnim vremenima u kojima živimo.

– Što se tiče same energetske krize u poljoprivredi, mi smo tu u komunikaciji s našim poljoprivrednicima cijelo vrijeme. Apeliramo na Ministarstvo da uvede dodatne vaučere za poljoprivredu vezano za porast cijena. Ono što je dobro u svemu tome je što je i rast cijena samih poljoprivrednih proizvoda dosta velik tako da možemo očekivati da će ova godina biti još donekle dobra, što se tiče same sjetve i poljoprivredne proizvodnje, a za iduću godinu ćemo vidjeti kako će se ponašati ti energenti te ćemo sukladno tome i mi reagirati– zaključio je Mijok.

Na dvije velike krize koje su utjecale na cijeli svijet, pandemiju koronavirusa i rat u Ukrajini i njihov utjecaj na poslovanje, osvrnuo se i jedan od sudionika Okruglog stola “Investitori i dobri primjeri iz prakse”, direktor Spider grupe Denis Nemčević.

– Kaže se da je svaka kriza ujedno i prilika. To se točnim pokazalo i za Spider Grupu. Unatoč problematici koju nam je donijela pandemija koronavirusa, pošto smo mi u proizvodnji čajeva, ona je ustvari i dovela do nekih poboljšanja i pozitivnih efekata u poslovanju. Trenutni rat u Ukrajini nitko ne želi i teško je predvidjeti njegove dugotrajne posljedice. One se zasad nisu odrazile na naše poslovanje. Mi poslujemo i sa Rusijom i sa Ukrajinom, to je jedan od manjih segmenata poslovanja tako da nije uvelike utjecalo na poslovanje, no naravno da se svi skupa bojimo što će to potencijalno donijeti u budućnosti. Mi u ovoj krizi odlično poslujemo, upravo smo pred jednim velikim investicijskim ciklusom koji bi nas trebao još dodatno učvrstiti našu konkurentsku prednost i dati nam stabilnost u proizvodnji čajeva u branši u kojoj jesmo. Samim time ne bi trebalo biti problema za Spider grupu, no da su vremena turbulentna i izazovna, to svakako jesu. To je također prilika da ojačamo i još bolje se pripremi za vremena koja će nam doći– rekao je Nemčević.

