Netflix staje na kraj dijeljenju lozinki između kućanstava?

Iako je dijeljenje lozinki za pristup Netflixu između različitih kućanstava zabranjeno, dio korisnika služi se tom metodom i tako dijeli troškove pretplate. Ekipa iz Netflixa toga je svjesna te su ranije već pokušali uvesti neke promjene kako bi spriječili tu praksu korisnika. Sada su se odlučili na novi korak s kojim će omogućiti takvo dijeljenje lozinki, no za određenu naknadu, donosi Zimo.

S testovima te opcije počinju u tri zemlje tijekom sljedećih tjedana – Čile, Kostarika i Peru, čiji će pretplatnici dobiti mogućnost dodavanja novog člana (iz različitog kućanstva) postojećem pretplatničkom modelu. Opcija će biti dostupna korisnicima standard i premium planova Netflixa, a oni će moći dodati do dva nova člana. Svaki od tih dodatnih planova imat će vlastiti profil, odnosno vlastite preporuke i vlastite podatke za prijavu na profil.

No, jasno, dodavanje novog člana neće biti besplatno. Prema informacijama s mreže, cijena korištenja te opcije iznosit će oko tri dolara mjesečno.

Bit će zanimljivo vidjeti hoće li se nakon početka testiranja te opcije korisnici odlučiti za plaćanje dodatnih dvadesetak kuna mjesečno ili će nastaviti s dosadašnjom praksom dijeljenja podataka o računu s osobama koje ne žive u njihovim kućanstvima. Ako se test pokaže uspješnim, vjerojatno ga možemo očekivati i na drugim tržištima.

Prilikom najave testiranja nove opcije iz Netflixa su objavili kako je do sada bilo određenih nesporazuma oko načina na koji se mogu dijeliti računi za ovaj servis za streaming videozapisa te su oni dijeljeni između različitih kućanstava. To utječe na sposobnost kompanije za “investiranje u odlične nove filmove i serije” za njihove postojeće članove. S novom opcijom takvih nesporazuma više ne bi trebalo biti jer svi koji žele dijeliti svoje račune i lozinke s drugim korisnicima morat će za to platiti dodatnu mjesečnu naknadu.

(zimo.dnevnik.hr)