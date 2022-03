Osječki Zavod za stanovanje poziva na prijavu za energetsku obnovu: Smanjuju se troškovi režija, a povećava tržišna vrijednost zgrade

Kako je Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine najavilo javni poziv za energetsku obnovu višestambenih zgrada do kraja ožujka, za što je osigurano 300 milijuna kuna za sufinanciranje, Zavod za stanovanje Osijek, koji je najveći upravitelj u gradu, pozvao je Osječane da se prijave na javni poziv.

– Time dolazi, uz smanjenja troškova režija, i do povećanja trajnosti i cjeloživotnog vijeka zgrade, što prati i povećanje vrijednosti zgrade na tržištu. Drugim riječima, energetskom obnovom vaše zgrade možete unaprijediti kvalitetu vašeg života, povećati vrijednost zgrade, smanjiti troškove, i time pridonijeti još i očuvanja okoliša – navodi za Glas Slavonije direktor Zavoda Krešimir Novoselić.

Energetska obnova s nacionalne razine biti će sufinancirana iz Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru instrumenta “EU sljedeće generacije” kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (NPOO).

Pozivom se predviđa nekoliko kategorija obnove, sukladno usvojenom Programu energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje do 2030. godine, pa se tako navode kategorije integralne energetska obnova obuhvaća kombinaciju više mjera energetske obnove, dubinske i sveobuhvatne obnove.

Sufinanciranjem do 60 posto podupirat će se integralna energetska obnova, a dubinska i sveobuhvatna obnova do 80 posto za radove i usluge nadzora. Također će se za integralnu energetsku i dubinsku obnovu moći ostvariti sufinanciranje izrade projektne dokumentacije i upravljanja projektom do 85 posto, a u slučaju sveobuhvatne obnove do maksimalnih 100 posto.

Najniži iznos nepovratnih sredstava za financiranje prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga iznosi 150 tisuća kuna, a najviši čak 22 milijuna kuna.

– Javni poziv bit će objavljen u informatičkom sustavu eNPOO, dok će informacije o samoj objavi biti dostupne i na mrežnim stranicama Ministarstva, pa stoga zainteresiranima predlažemo da nas prate radi daljnjeg informiranja. Točan datum dostave (podnošenja) projektnih prijedloga bit će definiran Pozivom, a projektni prijedlozi podnosit će se od strane ovlaštene osobe prijavitelja u elektroničkom obliku putem istog sustava – najavili su iz Ministarstva.

(www.icv.hr, tj)