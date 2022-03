Otvorena nova područna škola u Kladarama: Sutra učenici sjedaju u nove školske klupe

Danas (ponedjeljak) je u Kladarama otvorena nova područna škola koja će zamijeniti stogodišnju zgradu koja je služila kao škola u središtu mjesta. Izgradnju nove škole financirali su Virovitičko-podravska županija, Općina Pitomača, Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Ministarstvo regionalnog razvoja u vrijednosti od 2,5 milijuna kuna.

Svečanom otvorenju uz učenike, učitelje, mještane Kladara i domaćine, ravnatelja OŠ Petra Preradovića Pitomača Igora Maresića i načelnika općine Željka Grgačića prisustvovali su i saborski zastupnici Vesna Bedeković i Josip Đakić, virovitičko-podravski župan Igor Andrović i njegov zamjenik Igor Pavković, ravnateljica Uprave za odgoj i obrazovanje u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Vesna Šerepac, predsjednik Županijske skupštine Dinko Begović te županijske pročelnice Jasna Abramović i Martina Bunić.

Osnovna škola Petra Preradovića najveća je škola u Virovitičko-podravskoj županiji koja ima deset područnih škola. Novoizgrađena škola je među najmodernijim školama u Republici Hrvatskoj na što je iznimno ponosan i sam ravnatelj Igor Maresić.

– Napokon smo dočekali i taj dan da otvorimo područnu školu u Kladarama. Nastojali smo našim učenicima i u Kladarama omogućiti što je moguće moderniju i suvremeniju školu. Zahvaljujući prvenstveno Virovitičko-podravskoj županiji i općini Pitomača te našim saborskim zastupnicima koji su nam uvelike pomogli da ostvarimo ovaj projekt i konačno otvorimo ovu područnu školu koja će biti na ponos ne samo mještanima, nego i našim učenicima i cijeloj Osnovnoj školi Petra Preradovića Pitomača – rekao je ravnatelj Maresić te dodao:

– Škola ima najmoderniji sustav grijanja i hlađenja, ima prostor za recikliranje otpada, učionice su opremljene pametnim pločama i sigurno da će ovaj suvremeni način rada djeci jako puno pomoći. Isto tako sve ovo će za sve nas biti jedan zalog za budućnost jer oni koji ulažu u obrazovanje razmišljaju i o dobroj budućnosti za našu djecu. Svim mještanima želim da ova škola bude na ponos, da svi zajedno budemo ponosni na naše učenike koji napokon imaju zaista jednu od najmodernijih područnih škola u Republici Hrvatskoj – dodaje.

Ponos i zadovoljstvo ne skriva i sam načelnik općine Željko Grgačić.

– Ovo mi je osmi obrazovni objekt koji je otvaran u posljednjih 12 godina i sigurno da me jako veseli. Veseli me cika, vriska djece koja će pohađati ovu novu školu i zasigurno je moje srce puno. Zahvalio bih apsolutno svima koji su sudjelovali u izgradi ovog objekta i veseli me što stvaramo uvjete po svim naseljima. Mi smo kompletno cijelu općinu pokrili s novim školama i to je zasigurno svima nama na diku, a nama je cilj stvarati što bolje uvjete u svakom mjestu. Vama, djeco, želim lijepe, radosne i vesele dane boravka u novoj školi. Budite dobar prijatelj, budite dobri učenici i budite ponos svojim roditeljima – istaknuo je načelnik Grgačić.

Prema riječima župana Igora Androvića Virovitičko-podravska županija nastavlja sa stvaranjem jednakih uvjeta odgoja i obrazovanja za sve učenike s područja županije, te je tako sveukupno od 75 nad kojima ima osnivačka prava, u posljednjih 15-ak godina novoizgradila, obnovila ili adaptirala 48 područnih i matičnih škola.

– Stara škola koja je bila prije ove bila je više od sto godina stara i sigurno da djeca u 21. stoljeću zaslužuju modernije uvjete. Virovitičko-podravska županija je u posljednjih 15-ak godina sagradila niz novih i područnih i matičnih škola, ali isto tako i dio obnovila pa možemo reći da nema škole na području naše županije koja je u lošem stanju. Sigurno da na taj način stvaramo još bolje uvjete za obrazovanje naših učenika, ali i za bolji rad naših učitelja koji su oni koji daju inspiraciju i prenose znanje našoj djeci – ističe župan Igor Andrović.

– Nadamo se da ćemo i dalje ići ovim tempom i da ćemo unatoč svim ovim neprilikama koje su nas trenutačno zatekle, a to su povećanje cijena energenata i sve ovo s čime se borimo posljednjih mjeseci, da nas to neće spriječiti da i dalje stvaramo jednake uvjete u odgoju i obrazovanju za sve učenike na području Virovitičko-podravske županije – nadovezala se pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje i demografiju Martina Bunić.

Saborska zastupnica Vesna Bedeković istaknula je kako je ovo veliki uspjeh te kako se u svim školama s područja općine Pitomača trudi postići jednak standard kao i u cijeloj Hrvatskoj.

– Moram istaknuti napore Ministarstva znanosti i obrazovanja i Vlade RH na čelu s premijerom Andrejem Plenkovićem koji idu prema tome da do 2027. godine više od 65 posto naših osnovnih škola radi u jednoj smjeni. Radi se o projektu cijelodnevna škola koji će se financirati iz europskih fondova koja Hrvatskoj stoje na raspolaganju. Ono što će se time postići je naravno podizanje kvalitete nastave i podizanje standarda u svim školama u Republici Hrvatskoj uz naglasak na produljenje boravka djece u školi kroz rad – rekla je saborska zastupnica Bedeković.

Znanje nema cijenu, istaknuo je saborski zastupnik Josip Đakić, a isto tako osvrnuo se i na izgranju druge osnovne škole u Pitomači te dječji vrtić u Starom Gracu.

– Danas smo podijelili radostan trenutak u Kladarama, u našoj općini Pitomača te otvorili novu područnu školu. Od vrtića do područnih škola, osnovnih i srednjih škola, kruna obrazovanja u našoj županiji je svakako naše Veleučilište u Virovitici. I to je ono što nam je potrebno da usavršimo, nadogradimo i da imamo što više visokoobrazovanih kadrova koji će biti budućnost naše županije, Republike Hrvatske, općine Pitomača i samih Kladara. Razvoj i sve se temelji na znanju, a znanje nema cijenu. Stoga podržavamo ovakve projekte i lobirat ćemo za njih i dalje. Obećavamo da će se u Pitomači izgraditi i druga osnovna škola kako bi se uveo jednosmjenski rad. Isto tako i trodijelna dvorana koja će biti funkcionalna i za osnovnu i srednju školu, kao i za naš pitomački festival, a tu je također i područni odjel našeg dječjeg vrtića koji se planira izgraditi u staroj područnoj školi u Starom Gracu. I to je ono što očekuje narod od nas, ali i djeca i učitelji – rekao je saborski zastupnik Đakić.

Škola je projektirana za dva kombinirana razredna odjela s prostorom više namjena te sporednim prostorijama. Radove je izvodila tvrtka Prajo beton, a tvrtka CIP d.o.o. bila je zadužena za nadzor.

(www.icv.hr, ib, foto: K. Toplak)