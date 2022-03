VIDEO Ovo je sve što trebate znati uoči ždrijeba Svjetskog nogometnog prvenstva: Doznajte i kako će izgledati lopta kojom će se igrati u Kataru

Ždrijeb skupina Svjetskog prvenstva kojem će od 21. studenoga do 18. prosinca domaćin biti Katar održat će se u petak u 18 sati po srednjoeuropskom vremenu. Hrvatska je osigurala svoje mjesto u njegovoj drugoj jakosnoj skupini, a poznato je svih osam reprezentacija koje može izvući iz najjače grupe.

Točno 234 dana prije početka turnira reprezentacije će saznati protiv koga će na njemu nastupiti ili protiv koga bi mogle igrati. U petak će biti poznato 29 od 32 sudionika natjecanja – prenosi Index

Hrvatska u drugoj jakosnoj skupini

Kuglice s imenima reprezentacija bit će podijeljene u četiri posude prema renkingu na FIFA-inoj ljestvici. On će biti definiran u četvrtak. Među reprezentacijama u najjačoj jakosnoj skupini bit će domaćin Katar, najpoželjniji suparnik, i sedam vodećih na FIFA-inoj ljestvici. Ostali su Brazil, Belgija, Francuska, Argentina, Engleska, Španjolska i Portugal, koji je pobjedom protiv Makedonije ostvario plasman na SP.

Druga jakosna skupina formirana je od reprezentacija od osmog do 15. mjesta, a među njima su Hrvatska, Njemačka, Nizozemska, Švicarska, Danska i Urugvaj. Očekuje se da preostala dva popune SAD i Meksiko.

Od 16. do 23. mjesta su reprezentacije u trećoj skupini u kojoj tek treba vidjeti hoće li se naći Kanada ili Tunis, a u četvrtoj one od 24. do 28. uz još tri mjesta rezervirana za rasplet kvalifikacija za SP.

To znači da će se u ždrijebu naći ukupno 37 reprezentacija, od kojih njih pet neće ići na Svjetsko prvenstvo. Svi sudionici SP-a bit će poznati tek 14. lipnja, 74 dana nakon ždrijeba, kad završavaju sva natjecanja preko kojih reprezentacije mogu stići do Katara. Jedno od mjesta iz četvrte jakosne skupine pripast će Peruu, Australiji ili Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a drugo Ukrajini, Walesu ili Škotskoj.

Evo kako će izgledati ždrijeb

U formiranju skupina reprezentacije s istog kontinenta ne bi trebale igrati jedne protiv drugih. Ovo se ne odnosi na europske reprezentacije kojih je potvrđeno čak 13 pa se to ne može izbjeći. Izvući će se osam skupina ukupno i u njih pet će biti po dvije europske zemlje.

Ždrijebanje skupina započinje izvlačenjem reprezentacija iz najjače jakosne grupe. Kad se iz nje svaka, također izvlačenjem kuglica, postavi u jednu od osam grupa koje će se natjecati na SP-u, prelazi se na reprezentacije iz druge jakosne skupine pa tako do kraja ždrijeba.

Grupna faza SP-a trajat će 12 dana i igrat će se četiri utakmice dnevno. Njihov raspored će biti utvrđen naknadno, nakon što se svakoj utakmici dodijele stadion i vrijeme početka susreta.

Ovo je lopta kojom će se igrati Svjetsko prvenstvo u Kataru

FIFA i Adidas predstavili su loptu kojom će se igrati na Svjetskom prvenstvu u Kataru ove godine. Lopta se zove Al Rihla, što u prijevodu s arapskog jezika znači “putovanje”. FIFA je na svojoj službenoj stranici predstavila Al Rihlu kao loptu koja zrakom putuje najbrže od svih lopti dosad. Dizajnirana je tako da se njome ubrza igra i tako prati trend sve bržeg nogometa.

U dizajnu lopte mogu se vidjeti obrisi prepoznatljivih elemenata arapske kulture, arhitekture, brodova i zastave Katara.

Ovo je vrhunska, visokokvalitetna lopta kojom će se igrati Svjetsko prvenstvo u Kataru. Al Rihla će nako toga proputovati svijet i postati dio svakog kutka u kojem se igra nogomet – rekao je povodom predstavljanja FIFA-in direktor marketinga Jean-Francois Pathy.

