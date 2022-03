Papuk dočekuje Radnik iz Križevaca

16. prvenstveno kolo 3. HNL sjever nogometaši orahovačkog Papuka donosi domaći ogled protiv Radnika iz Križevaca. Papuku se za ovu utakmicu vraćaju Dva ubojita Marina, Čavić i Zdelar nakon odrađene suspenzije zbog kartona, a treći žuti u ovoj utakmici mora odraditi David Podboj, dok je njegov brat Rafael ozlijeđen:

– Radnik je jako dobra ekipa i bit će to teška utakmica, ali nema predaje. Idemo hrabro, veliki motiv nam je pobjeda prošlo kolo u Virju i siguran sam da možemo do pobjede. Vraćaju se Čavić i Zdelar, ekipa je spremna i zapravo svi jedva čekamo početak utakmice – kaže trener Papuka Dražen Pavličić čijoj će ekipi najveći problem biti teren:

-Teren je još uvijek većim dijelom pod snijegom, topi se i vjerojatno će do utakmice potpuno nestati, ali ostat će velika voda i to će biti najveći problem. No, kako nama tako i njima, borit ćemo se do kraja , a ono što je najvažnije svi zajedno jako želimo ovu pobjedu– zaključio je Pavličić.

Utakmica Ppauka i radnika počinje sutra u 15 sati, glavni sudac je Jasmin Horvat iz Varaždina, a pomagat će mu njegovi sugrađani Tomislav Hudika i Jurica Šprem dok je četvrti sudac Filip Cindrić iz Nove Kapele. Delegat utakmice je Vitomir Geler iz Daruvara.

(www.icv.hr, vg)