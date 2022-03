Po treći put ostao bez vozačke: Slijedi mu “čestitka” do 60.000 kuna, automobil ostaje u policiji do sudske presude

Vozač (57) sa šireg suhopoljskog područja uhićen je danas (utorak) u Suhopolju tijekom redovne policijske ophodnje. Doznajemo kako je riječ o recidivistu koji je unatrag tri godine već zaradio dva pravomoćna sudska rješenja te da mu je u tom periodu dvaput oduzeta vozačka dozvola jer je za volan sjeo pod zabranom upravljanja motornim vozilom.

Uhićen je, a njegov osobni automobil, sukladno proceduri, oduzet mu je i ostaje u policiji do okončanja sudskog postupka. Protiv 57-godišnjaka slijedi podnošenje optužnog prijedloga Općinskom sudu – Prekršajnom odjelu.

Vozač je do sad sakupio 12 negativnih bodova (uz šest novih, koji će dobiti nakon današnjeg uhićenja). Može dobiti novih 12 mjeseci zabrane upravljanja vozilom (uz dosadašnjih devet) te novih do 20.000 kuna kazne. Ako tako odluči sud, kumulativno mu prijeti “čestitka” do 60.000 kuna kazne ili zatvorska kazna. Svakako mu slijedi jedan duži period bez vožnje. (www.icv.hr)