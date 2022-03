Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća obilježena 32. obljetnica Hrvatske demokratske zajednice Orahovica

Svečanošću i polaganjem vijenaca te paljenjem lampiona kod spomen obilježja hrvatskim braniteljima u središtu Orahovice, obilježena je 32. obljetnica osnutka Hrvatske demokratske zajednice Orahovica.

Događaju su nazočili predsjednik Županijske organizacije HDZ-a VPŽ i župan Igor Andrović, dopredsjednik ŽO HDZ-a VPŽ i saborski zastupnik Josip Đakić, dopredsjednici Županijske organizacije Igor Fazekaš te domaćin, predsjednik Gradskog odbora i gradonačelnik Orahovice Saša Rister, tajnik i rizničar HDZ-a VPŽ Dalibor Per i Željko Grgačić, predsjednik OO HDZ-a i načelnik općine Čačinci Alen Jurenac, predsjednik OO HDZ-a i načelnik općine Zdenci Tomislav Durmić te utemeljitelji, članovi Gradskog Odbora HDZ-a, Mladeži i Udruge žena HDZ-a Katarina Zrinski Orahovica.

Na svečanosti se prvi obratio predsjednik Gradskog odbora HDZ-a i gradonačelnik Orahovice Saša Rister pozdravivši posebno nazočne utemeljitelje i Mladež HDZ-a.

-Svi zajedno smo se prisjetili naših preminulih utemeljitelja te posebno poginulih i preminulih hrvatskih branitelja jer bez svih njih danas ne bi bilo HDZ-a niti Lijepe naše. HDZ je bila i ostala najjača stranka kako na području našeg grada i županije tako i u cijeloj Hrvatskoj. Istina je da smo imali i padova i uspona, posebno mi kao gradska stranka one 2017. kada smo došli do dna, ali uz pomoć Županijske organizacije i svih koji su vjerovali u nas ponovno smo pokazali kako smo najjača stranka u gradu. Kada je bilo najteže izdigli smo se u jedno zajedništvo i baš to zajedništvo je danas temelj našeg rada i vodilja prema svim uspjesima u gradu. Moram se zahvaliti bivšem predsjedniku Županijske organizacije Josipu Đakiću i sadašnjem Igoru Androviću na velikoj pomoći, a također i načelnicima susjednih općina na izvrsnoj suradnji i vjerujem kako ćemo svi zajedno i dalje ovo naše područje činiti još boljim, sigurnijim i ljepšim – rekao je Rister.

Dopredsjednik ŽO HDZ-a VPŽ i saborski zastupnik Josip Đakić naglasio je kako su ovakve obljetnice važne jer podsjećaju na dane kada se stvarao HDZ kao pokret s velikim hrvatskim srcem u grudima predvođen prvim predsjednikom Franjom Tuđmanom.

-Posebno moram odati priznanje i zahvalnost utemeljiteljima koji su nesebično odvajali sebe i stali na branik Domovine i prepoznali da je došlo vrijeme stvaranja nove političke opcije koja će iznjedriti slobodnu i samostalnu Hrvatsku. Taj put nije bio nimalo lak, prošli smo olujna vremena s nažalost puno žrtava, ali ponosni smo na sve one koji su stvorili našu lijepu Hrvatsku. Istina je da smo imali puno uspona i padova na ovim prostorima, vodili smo svakakve bitke, ali ovdje smo ostvarivali rezultate kao nitko nigdje u Hrvatskoj i evo ponovno smo danas najjača stranka kako u Orahovici, tako i u županiji i Hrvatskoj. Svi zajedno radimo na dobrobiti naših građana, na zaposlenjima, na boljim plaćama, ali naravno sve ove krize donose sukobe, no ne posustajemo nego i dalje radimo, stvaramo nove zakone koji će pomoći našem gospodarstvu, ali i privatnom sektoru. Pod pritiskom raditi nije nimalo lagano, kao niti u ovakvim situacijama biti političar jer kada vas druge stranke prozivaju, kada vas dijele i stalno drže na vagi i stresu, tada tek pokazujete koliko ste jaki i upravo ste to i vi u Orahovici pokazali. Budite i dalje jaki, složni i jedinstveni jer samo tako možete činiti Orahovicu boljom, sigurnijom i ljepšom, povući puno novaca iz EU fondova i to na čelu s mladim čovjekom koji vas itekako zna voditi pravim putem. Nikada nemojte raditi pogrešan korak nego uvijek razmišljate dva koraka unaprijed – rekao je Đakić.

Predsjednik Županijske organizacije HDZ-a VPŽ Igor Andrović zahvalio se utemeljiteljima koji su stvorili HDZ i prvi krenuli u borbu za slobodnu Hrvatsku te naglasio kako je HDZ zahvaljujući njima te njihovim sljedbenicima kroz sve godine danas i dalje najjača stranka u Hrvatskoj.

-Danas svi mi iz generacija koje dolaze, a i oni mlađi iza nas, moraju učiti od utemeljitelja koji su srcem i emocijama sve stvorili te pokazali ono što nas i danas krasi, zajedništvo i domoljublje. Ponosni smo što imamo najkvalitetnije ljude i jedino HDZ danas može kvalitetno raditi na dobrobiti svih žitelja građana Republike Hrvatske. Evo ovdje u Orahovici u prijašnjoj vlasti vidjelo se kako Orahovica nije išla naprijed, nije bilo prosperiteta niti jasne vizije, a sada već u ovo kratko vrijeme na čelu sa Sašom Risterom vidimo ogromne pomake i jasan plan za sigurnu budućnost ovog lijepog grada. Ono što je najvažnije od dolaska Saše Ristera na vlast smirene su političke tenzije, atmosfera je puno mirnija i bolja što je jako dobro za rad gradske vlasti i načelnika koji se svojski trude za dobrobit svih Orahovčana. Jedino HDZ se može i mogla se suočiti sa svim problemima koji su zadesili Hrvatsku, od pandemije, potresa do inflacije i pokazala je koliko je jaka i važna stranka za Hrvatsku. HDZ nismo mi koji sjedimo u Županijskoj organizaciji niti oni koji sjede u državnim organizacijama, HDZ smo svi zajedno, svaki član ponaosob je jednako važan i to je ta jačina i zajedništvo naše stranke kojima idemo i dalje naprijed za dobro svih naših građana – zaključio je Andrović.

(www.icv.hr, vg, foto: V. Grgurić)