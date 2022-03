SOCIJALNE USLUGE 65+ Ruža, Milka, Margareta, Luka i Ivan pronašli sretan dom kod udomitelja Nade i Josipa Perovića

Nada Perović iz Virovitice i njezina obitelj jedni su od udomitelja starijih osoba na području Virovitičko-podravske županije. Ovom se posebno važnom djelatnošću bave tek godinu i pol, a za to vrijeme pod svoj krov primili su pet starijih osoba koje nemaju bliskih srodnika ili se oni o njima ne mogu brinuti.

– Mi smo jako „friški“ udomitelji, oko godinu i pol dana smo u tom poslu. Imamo pet korisnika već duže vrijeme, troje nepokretnih i dvoje pokretnih. Oduvijek sam htjela raditi ovakvu vrstu posla. Radila sam u Trgocentru i nakon 20 godina dala sam otkaz i odlučila završiti tečaj za njegovateljicu. No, bila sam teško bolesna jedno vrijeme te sam se, nakon što sam se oporavila, htjela uključiti negdje, nešto raditi. Tada sam slučajno došla do toga da su u staračkom domu trebali njegovateljicu i tako sam počela prvo raditi tamo. Bila je to stvarno super ekipa, ali htjela sam ipak imati nešto svoje. I nakon tri godine rada u domu napokon sam se, zajedno s obitelji, prije godinu i pol odlučila krenuti u to – objašnjava nositeljica Nada Perović te ističe kako od početka imaju odličnu suradnju s Centrom za socijalnu skrb Virovitica.

Da bi ostvarili uvjete i udomili starije osobe udomitelji moraju biti urednog zdravstvenog stanja i živjeti u odgovarajućim socioekonomskim prilikama. Isto tako od Centra za socijalnu skrb dobiti dozvolu za udomiteljstvo, za koju prolaze postupak provjere od strane socijalnog radnika i psihologa.

– Treba imati osnovnih znanja medicinskih ili kao njegovatelj. Isto tako treba imati stambene uvjete koji zadovoljavaju kriterijima. Tada se odlazi u Centar za socijalnu skrb te oni izlaze na teren i vide zadovoljavate li sve uvjete. Također treba proći sve njihove edukacije, prikupiti svu papirologiju i tada se može krenuti u rad. Takav posao se treba voljeti i željeti ga raditi – kaže nam Nada koja, iako je završila tečaj za njegovateljicu i ima iskustva u tom poslu, također je morala proći i tečaj i edukacije Centra za socijalnu skrb kako bi mogla biti nositelj udomiteljstva.

– S Centrom imamo odličnu suradnju, posebno s našom socijalnom radnicom Mirjanom Šikić i ravnateljicom Marijom Bajan Prokl. Važna nam je i dobra suradnja s liječnikom opće prakse jer korisnici gotovo svaki mjesec vade krv. Zbog toga smo sve korisnike prebacili jednom liječniku, doktoru Trohi. Stvarno imamo super komunikaciju s njima i od velike su pomoći – dodaje njezin suprug Josip, koji supruzi Nadi pomaže u svakom aspektu ovog posla.

Kako kažu, udomiteljstvo je posao koji traje 0/24. Svaki korisnik uz odgovarajuću zdravstvenu skrb, svakodnevno mora imati osigurano pravilnu i kvalitetnu prehranu, ovisno o dobi i zdravstvenom stanju, kao i pomoć prilikom održavanja osobne higijene.

– U taj posao treba biti angažirana cijela obitelj, ne može ga samo jedna osoba obavljati. Naša djeca Monika i Ivan, oboje medicinski tehničari, pomažu nam koliko mogu i kada je potrebno. Imamo pet korisnika i kao obitelj možemo im posvetiti više individualnog vremena. S vremenom su nam i oni postali dio obitelji i tako se i ponašamo prema njima – kaže nam suprug Josip koji obavlja onaj ‘tehnički’ dio posla.

– Supruga odradi kuhanje, čišćenje, njegu, a ja nabavljam lijekove, idem kod liječnika po uputnice i sve što je ustvari potrebno. Vodim brigu o terapijama, tko što pije od lijekova i slično. Tako smo se posložili i to super funkcionira jer ne može sve pasti na jednu osobu. Glavni teret je na supruzi nositeljici, ali sve to nekako zajedno ustvari odradimo kroz komunikaciju i s korisnicima i doktorima – dodaje.

Oni su svojim korisnicima, praktički, sve: od medicinske sestre, kuharice, spremačice, prijatelja, psihologa.

– Svaki dan je kod njih drugačiji i svašta se prođe. Oni recimo ako ujutro krenu sa pričom onda taj dan bude dobar, a ako ujutro šute ona znamo da neće biti dobar dan. Morate tu biti za njih svaki dan u bilo koje doba. Kako se kaže spavamo s jednim okom otvorenim, moramo paziti i brinuti da se nekome nešto ne dogodi – kaže Nada.

No koliko je god ponekada teško, ovaj posao je i zadovoljstvo, ističe Nada, jer zna da ima važnu ulogu u životima svojih korisnika.

-Nije mi bilo teško krenuti u ovaj posao. Sretna sam i zadovoljna što sam doma i što to radim. Bilo mi je teško napustiti dom i ekipu s kojom sam radila, ali htjela sam sama pokrenuti svoj posao. Vidjela sam da to mogu i zahvalna sam što mogu raditi nakon teške operacije. To je sada moj život – kaže Nada.

– Svakome se može prilagoditi i udovoljiti. Zato je velika razlika između staračkog doma i udomiteljstva. U udomiteljstvo dođu svi oni koji su nekako u potrebi, koji nemaju nikoga da se brine o njima. I kada tim ljudima vi nešto napravite oko njih oni su toliko zahvalni. Oni koji idu u dom tamo ih je ipak netko smjestio i obiđe ih obitelj, a ovdje malo koga imaju da ih obiđe, tu i tamo se netko čuje s njima pozivom – dodaje.

Obitelj Perović također sudjeluje u projektu „Socijalne usluge 65+“ Centra za socijalnu Skrb Virovitica koji se provodi u svrhu osnaživanja uloge lokalnih zajednica iz šest županija u razvoju mreže socijalnih usluga za starije osobe te unapređenja kvalitete socijalnih usluga i procesa deinstitucionalizacije.

– Sudjelujemo u projektu „Socijalne usluge 65+“ Centra za socijalnu skrb gdje idemo na sastanke na kojima razmjenjujemo iskustva sa drugim udomiteljima, razgovaramo o određenim problemima, što su poduzeli u određenoj situaciji, a mi recimo nismo pa ako se nama slično dogodi da znamo reagirati i slično. Projekt je stvarno za pohvalu i mislim da bi i nakon njegovog završetka trebali nastaviti s održavanjem takvih sastanaka – kaže Nada.

Projekt Socijalne usluge 65+ provodi se u svrhu osnaživanja uloge lokalnih zajednica iz šest županija u razvoju mreže socijalnih usluga za starije osobe te unapređenja kvalitete socijalnih usluga i procesa deinstitucionalizacije. Ciljevi projekta su povećati socijalnu uključenost 30 starijih osoba unapređenjem kvalitete socijalnih usluga, osnaživanjem 15 udomiteljskih obitelji i jačanjem kapaciteta 30 stručnjaka za razvoj novih usluga i povezivanje s lokalnim zajednicama te senzibilizirati širu javnost o potrebama starijih i ulozi udomiteljstva.

Projekt je odobren u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – FAZA !“ 100% se sufinancira sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda. Projekt je započeo 10.12.2020. i traje do 22.7.2022.