SPECIJAL DAN ŽENA Ivana Sajdenšajf – poduzetnica puna ideja koja je vratila ribu na naše tanjure

Kada je prije tri godine Ivana Sajdenšajf sa suprugom Robertom od bivših vlasnika Slavka i Viktorije Vukić preuzela Ribarnicu „Braca“ na virovitičkoj Gradskoj tržnici, imala je samo jednu želju: da u novom ruhu Ribarnica potakne građane da se riba sve češće nađe na obiteljskim jelovnicima.

Danas, Ivana gleda kako joj se ta želja ostvarila. Ova pametna, entuzijastična, vrijedna mlada žena uspjela je uz pomoć supruga zaista vratiti ribu na naše tanjure. Šaran, oslić, tuna, tolstobik, kozice, smuđ, amur, pastrva, orada i brojne druge ribe i morski plodovi danas se unaprijed naručuju i sve više traže. Redovi ispred ribarnice najbolji su dokaz.

-Drago nam je što su ljudi prepoznali našu želju da im približimo ribu i da otkriju na koliko načina se ona može pripremiti – priča nam Ivana, dodajući da joj nikad nije teško podijeliti i recept za ukusan i brz, a zdrav obrok. Riba je zahvalna namirnica, dodaje, a mogućnosti pripreme su velike. Danas imaju 40 različitih vrsta jela od ribe i s ribom koju nude kroz svoj „Fish to go“ restoran.

-Vidimo i sami, često puta, izbor je jako velik. Ljudi bi kupili ribu, ali ne znaju ‘što će s njom’. Onda im kažem: ova vam je super za brudet, ova za paprikaš, ovu bacite na tavicu i prije dobro prosušite, da se kožica ne zalijepi i eto vam izvrstan ručak. Ima načina da riba u pećnici ostaje hrskava izvana, a mekana unutra i ne ‘skuha’ se pod folijom, što zna mučiti kupce koji požele ribu za ručak – iz iskustva govori nam naša sugovornica.

I IDEJA I RECEPT

Uz ideju za brz i zdrav obrok, zna i kako savjetovati mame da za najmlađe uvedu ribu u omiljen jelovnik. -Mame pak savjetujemo kako napraviti ukusne ‘fishburgere’ u obliku dinosaura ili hobotnice, uz pomoć ‘modlica’ koje imaju doma. Tu je i pitanje začina. Neke su ribe ‘praznog’ okusa ako im se ne dodaju začin. Tada kupcima kažemo s čime mogu pojačati taj fini okus. Kod nekih, previše začina opet može pokvariti okus, pa im savjetujemo kako ublažiti jelo. Ma sve je stvar isprobavanja i afiniteta – vedro kaže Ivana koja je poznata po tome što je i sama sklona novitetima.

Raditi u ribarnici znači biti spreman na hladnoću, specifičan miris ruku i odjeće, vlažne uvjete. Na sve to bila je spremna kad je krenula u svoj san, sa suprugom. Zato joj ni danas nije teško zasući rukave, očistiti, filetirati, narezati i pripremiti ribu, stalno nešto prati, čistiti, organizirati.

-Dalek je put od ribe koja je u moru ili ribnjaku do one koja je pripremljena i ukrašena na ledu u škrinji. Sam transport ribe je dosta prljav, dolazi se na ribnjake gdje je mokro i blatno, a iako imamo posebnu uniformu, uvijek smo puni vode i mokri. Vožnja je isto zahtjevna, suprug odlazi po morsku ribu koju nabavljamo iz Malog Lošinja, Mošćeničke Drage i Rijeke, a petkom imamo i školjke iz uzgajališta u Šibeniku, oradu i brancin iz Splita.

Riječnu ribu nabavljamo u Končanici i Poljani, te kalifornijsku pastrvu iz Plaškog iz Like. Umor, neispavanost, puno posla – sve je to dio našeg radnog dana koji traje puno duže od onih ‘od 8 do 16’, koliko nam stoji na ploči – priznaje Ivana.

U ove tri godine Ivana je stekla veliko iskustvo u ovom poslu. Kao mladi poduzetnici, o vođenju ribarnice ona i suprug Robert učili su iz dana u dan, uz pomoć bivših vlasnika, kao i na vlastitim greškama i uspjesima.

Ivana se sjeća koliko je papirologije i procedure bilo potrebno riješiti u početku, kao i zadovoljiti uvjete svih inspekcija – veterinarske, sanitarne, tržišne, porezne. Uslijedila je organizacija nabave ribe, suradnja s proizvođačima i borba na samom tržištu. U vrijeme opće izolacije, ona i suprug dovozili su ribu klijentima na kućni prag.

Kad se situacija smirila, pojačali su ponudu kako bi svi koji žele „nešto morsko ili riječno“ na svom tanjuru imali uistinu velik izbor, od tune i lososa do kozica i školjki. Danas svježe namirnice ili gotova jela na kućni prag stižu putem jedne aplikacije za dostavu.

U posljednjih godinu dana otvorila se i nova prilika – uz Ribarnicu pokrenuli su restoran brze hrane „Fish to go“. Pokazao se kao pun pogodak. Virovitičani su otkrili da poznata riba, osim u paprikašu, na žaru ili pohana, može biti pretvorena i u čvarke, npr. od šarana.

Danas, Ribarnica i restoran zapošljavaju ukupno pet ljudi, od kojih su četiri žene. Riječ je o mlađoj ekipi koja puno radi i gotovo svakog mjeseca nešto novo ponudi „riboljupcima“.

OD PET ZAPOSLENIH, ČETIRI SU ŽENE

-Imamo jako dobre radnice. Kažem to jer smo svjesni njihovih kvaliteta i jer nam je drago što su s nama. Teško je naći dobrog radnika, puno je ljudi otišlo s našeg područja. Trudimo se osigurati sve da im bude dobro, da budu zadovoljne, jer znamo da rade u teškim uvjetima. Gledamo ih nagraditi i putem stimulacije te da rade samo jednu smjenu. Vidimo da se to povjerenje i podrška vrate pa nam je to poticaj i za nove planove – zaključuje ova mlada poduzetnica. U poslu koriste i potporu HZZ-a, budući da zapošljavaju mlađe od 30 godina.

U samo tri godine u poslovnom su smislu učinili mnogo. U planu im je, kaže, pojačati suradnju s vrtićima i školama, s kojima su već razgovarali o njihovoj domaćoj ribi na školskom meniju. Ujedno, moderan stil života nameće i nove kuhinje na našem području, pa će uskoro Ivana proći edukaciju u kojima će ovladati vještinama pripreme japanskih delicija.

-Postoji velik interes za suši u Virovitici, o čemu već dugo razmišljamo. Uskoro krećem u edukaciju pa ćemo, kad završim, i to moći ponuditi na tržištu. Ideja i volje nam ne nedostaje, navikli smo raditi i nadam se da ćemo i dalje opravdati povjerenje svih s kojima radimo i koji, poput nas, jako vole ribu – simpatično poručuje Ivana.

(www.icv.hr, mlo; foto: M. Lovrenc)