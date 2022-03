Temperature jučer gotovo 20°C, a danas još i više: Evo kakvo nas vrijeme očekuje

U najtoplijem dijelu dana jučer Virovitica se grijala na ugodnih 19,9°C, Slatina na 19,5°C, dok je na Bilogori bilo 19,4°C. I danas nas očekuju proljetne temperature. Nakon buđenja uz “hladni” 1°C, tijekom dana temperature će narasti i do 22°C.

Da je ožujak “luđak” govore i podaci iz prošlosti, naime prije 45 godina, točnije 1977. godine, na današnji dan, 24. ožujka Virovitica se „grijala“ na gotovo ljetnih 25,4°C. To je ujedno i najviša temperatura zraka tijekom ožujka na području Virovitice od početka službenih mjerenja u bazi DHMZ-a, a to je od 1951. godine. No, 2020. godine smo se na današnji dan probudili u zimskom ruhu uz 12 cm snijega i -1,4°C.

U danima pred nama nastavit će se suho period i ugodne proljetne temperature, a pogoršanje uz kišu i pad temperature zraka mogući su krajem ožujka i početkom travnja.

